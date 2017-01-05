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Jelgavas ūdens предлагает использовать для оплаты счетов интернет-банк

www.jelgavasvestnesis.lv 05.01.2017. 15:38   Печатать
С этого года владельцы частных домов не смогут расплачиваться с предприятием Jelgavas ūdens в пунктах оплаты счетов ООО Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde.

Член правления Jelgavas ūdens Эдгар Лицис пояснил, что оплата наличными, как это можно было делать в пунктах JNĪP, связана с дополнительными расходами и до сих пор комиссионную плату покрывало предприятие Jelgavas ūdens: «Однако следует учесть, что за услуги водного хозяйства оплату наличными совершала очень небольшая группа абонентов - около 3 процентов всех клиентов, и нерационально тратить деньги предприятия на эти цели, тем более что при оплате через интернет-банк дополнительно платить не надо».

 

Клиентов, которые заключили договор с Jelgavas ūdens о водоснабжении и канализации, впредь просят использовать для оплаты услуги интернет-банк.


В настоящее время счета предприятия Jelgavas ūdens открыты в пяти банках - Swedbank, SEB banka, DNB banka, Citadele banka и Nordea Bank AB. Перечисляя деньги, обязательно нужно указать номер клиента, адрес объекта и показания счетчиков воды.


Тем, кто все же не желает отказываться от оплаты счетов наличными, предлагается возможность заплатить за услугу в любом банке или в одном из трех пунктов ООО Komunālo maksājumu centrs: по ул. Пернавас, 4 (т/ц Pērnava), ул. Сатиксмес, 33 или ул. Светес, 9. «Однако в этом случае нужно рассчитывать на комиссионную плату согласно расценкам предоставителя услуги - банка или ООО Komunālo maksājumu centrs», - отметил Э.Лицис.


Следует напомнить, что показания счетчиков воды в частных домах необходимо снимать до 20 числа текущего месяца, в течение пяти дней сообщить их предприятию Jelgavas ūdens и в указанный срок оплатить счет.
Банковские реквизиты для оплаты счетов за услуги предприятия Jelgavas ūdens:
АО Swedbank, LV57HABA0551004590971
АО SEB banka, LV23UNLA0008000508108
АО DNB banka, LV08RIKO0002013071807
АО Citadele banka, LV25PARX0012518850001
Nordea Bank AB, LV08NDEA0000084438520

 

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