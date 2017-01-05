Член правления Jelgavas ūdens Эдгар Лицис пояснил, что оплата наличными, как это можно было делать в пунктах JNĪP, связана с дополнительными расходами и до сих пор комиссионную плату покрывало предприятие Jelgavas ūdens: «Однако следует учесть, что за услуги водного хозяйства оплату наличными совершала очень небольшая группа абонентов - около 3 процентов всех клиентов, и нерационально тратить деньги предприятия на эти цели, тем более что при оплате через интернет-банк дополнительно платить не надо».

Клиентов, которые заключили договор с Jelgavas ūdens о водоснабжении и канализации, впредь просят использовать для оплаты услуги интернет-банк.



В настоящее время счета предприятия Jelgavas ūdens открыты в пяти банках - Swedbank, SEB banka, DNB banka, Citadele banka и Nordea Bank AB. Перечисляя деньги, обязательно нужно указать номер клиента, адрес объекта и показания счетчиков воды.



Тем, кто все же не желает отказываться от оплаты счетов наличными, предлагается возможность заплатить за услугу в любом банке или в одном из трех пунктов ООО Komunālo maksājumu centrs: по ул. Пернавас, 4 (т/ц Pērnava), ул. Сатиксмес, 33 или ул. Светес, 9. «Однако в этом случае нужно рассчитывать на комиссионную плату согласно расценкам предоставителя услуги - банка или ООО Komunālo maksājumu centrs», - отметил Э.Лицис.



Следует напомнить, что показания счетчиков воды в частных домах необходимо снимать до 20 числа текущего месяца, в течение пяти дней сообщить их предприятию Jelgavas ūdens и в указанный срок оплатить счет.

Банковские реквизиты для оплаты счетов за услуги предприятия Jelgavas ūdens:

АО Swedbank, LV57HABA0551004590971

АО SEB banka, LV23UNLA0008000508108

АО DNB banka, LV08RIKO0002013071807

АО Citadele banka, LV25PARX0012518850001

Nordea Bank AB, LV08NDEA0000084438520