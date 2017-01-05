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В аварии пострадали водитель и пассажир

Марианна Вагале 05.01.2017. 12:33   Печатать
Снегопад и метель 4 января вызвали увеличение количества аварий на дорогах по всей Латвии. Одно из ДТП с пострадавшими произошло в среду утром, около 8.30, в Ценской волости Озолниекского края на 38-м километре шоссе Рига- Елгава-литовская граница.

Водитель 1963 года рождения, управляя Nissan Maxima в условиях снегопада и плохой видимости, не позаботился о выборе безопасной скорости движения. В результате он не справился с управлением и автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомашиной Subaru Legacy, которой управлял мужчина 1963 года рождения. В ДТП пострадали один из водителей и пассажир 1980 года рождения.

 

В тот же день после 13.00 в Елгаве на ул.Казармес водитель 1964 года рождения не удержал на дороге Renault Megane и автомобиль врезался в столб. В этом ДТП люди не пострадали, но правая задняя дверь авто и порог в результате удара оказались помятыми.

 

В 13.50 на 3-м километре шоссе Елгава-Тушки-Тукумс женщина 1971 года рождения не справилась с управлением Honda Civic, авто вылетело на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW 525. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

 

Спустя час на Добельском шоссе не справилась с управлением авто женщина 1993 года рождения, и транспортное средство врезалось в металлическое ограждение. В связи с морозной погодой и обледенением ситуация на дорогах будет сложной и в последующие дни.

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