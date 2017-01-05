Усилиями детей, их родителей и педагогов из школ и детских садов уже вывезено около 250 тонн макулатуры, а в ближайшее время на вторичную переработку будет отправлено еще 500 тонн ненужной бумаги.

Среди учебных заведений Земгале особую активность ежегодно проявляют образовательные учреждения Елгавы и окрестностей. В регионе пока лидируют Айзупская основная школа, где собрано 2, 8 тонн макулатуры и дошкольное учреждение Lācītis, собравшее 1,1 тонну макулатуры.

Образовательные учреждения, желающие присоединиться, еще могут подать заявку на участие в конкурсе до 13 января, зарегистрировавшись на http://www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss.

