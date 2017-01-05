«Вифлееме, приими Христа, к тебе бо Воплотившийся приходит, Едем отверзая мне» (из службы Предпразднства). Господь является в Вифлеем, воплощается, и нам через это отверзается Рай! Велико и непостижимо таинство Боговоплощения! «Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти!» (1 Тим. 3.16) - так пишет о Воплощении Спасителя апостол Павел, в священном трепете именуя его великою тайной. И если это тайна и для святого апостола, тем более таинственно Рождество для нас, холодных и неусердных христиан XXI столетия.

Но непостижимость Боговоплощения не должна повергать нас в смущение, или уныние, напротив, мы должны в это твердо и горячо верить. «Вера в соединение Божества с человеком в лице Спасителя нашего служит основанием нашего спасения; с нею нераздельно соединены все догматы христианские; в ней источник упований самых утешительных» (Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский, «Слово на день Рождества Христова»). Искупитель наш, воплотившийся в малом вертепе, есть Бог великий и всемогущий, верный во всех словах Своих, милостивый, щедрый и долготерпеливый, даровавший нам славные и величественные обетования, а от нас ожидающий сердечной и осмысленной веры, благочестия и добродетели.

«Бог нам прибежище и сила» (Пс. 45.1), восклицает царь и пророк Давид, и чего убоимся мы, чего смутимся, если твердо веруем в Него и видим постоянно щедрые плоды Его милосердия! Плоды эти всегда рядом с нами - в Церкви Христовой, в наших семьях, наших домах, нашей повседневной жизни. Сколько случаев благодатной помощи Божией, в делах духовных, прежде всего! Сколько людей обретают веру, а вместе с ней - смысл своего существования, богатство духовное, здоровый образ жизни.

Мы живем в трудное время, но Господь не оставляет нас Своею Божественною любовью. В минувшее лето мы многократно радовались Его милости к нашей Латвийской Православной Церкви. В марте 2016 года совершилась хиротония нового Архипастыря нашей Церкви, Преосвященного Иоанна, Епископа Елгавского, что имеет для нас большое значение и укрепит Церковь нашу. Во многих приходах, несмотря на материальные трудности, проведены большие ремонтные работы. Мы молитвенно отметили многие прекрасные юбилеи - 10-летие со дня Архиерейской хиротонии Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, 140-летие со дня рождение священномученика Иоанна, Архиепископа Рижского, 180-летие со дня освящения храма св.Архистратига Михаила в селе Граверы в Латгалии. Отрадно, что в минувшем году издано много книг и впервые в нашей истории Латвийским государством выпущена почтовая марка с изображением священномученика Иоанна, что свидетельствует об уважении к его памяти.

Будем же и впредь уповать на милосердие Божие и благодать Христову, обильно подаваемую нам в Святой Церкви и ее Таинствах, будем веровать и молиться, будем каяться в своих согрешениях и искать в жизни прежде всего Христа, пришедшего в мир нашего ради спасения.

«Истина прииде, сень мимотече, и Бог человеком от Девы явися» (тропарь Софрония, патриарха Иерусалимского, на 1-м часе Навечерия Рождества Христова).

Всю врученную мне Богом Вселатвийскую паству поздравляю с праздником Рождества Христова и Новолетием благости Божией.

Благодать Воплотившегося ныне Христа Спасителя, Покров Его Пречистой Матери, Царицы Небесной, молитвы святых угодников Божиих и мое Архипастырское благословение да будут со всеми Вами!



Бо­жи­ей ми­ло­с­тью сми­рен­ный

АЛЕКСАНДР

Ми­т­ро­по­лит Риж­ский и всея Лат­вии