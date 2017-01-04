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Суд снова перенес дело об убийстве человека молотком

LETA 04.01.2017. 14:27   Печатать
В среду Елгавский суд в очередной раз перенес рассмотрение уголовного дела, в котором за убийство человека и нападение еще на двоих с молотком обвиняется мужчина, сообщила агентству LETA помощник председателя суда Санита Гриншпоне. Заседание суда перенесено на 3 февраля 10.00 в связи с просьбой обвиняемого о необходимости в адвокате.

Ранее судебные заседания откладывались в связи с отсутствием обвиняемого, а также неявкой потерпевших и свидетелей.


Информация, опубликованная в календаре судебных заседаний, свидетельствует, что в целом в деле трое обвиняемых - Райтис Тилтиньш, Вайрис Муйжниекс и Янис Круклис. Наряду с убийством и нанесением телесных повреждений в деле есть также материалы о краже, умышленном уничтожении имущества и других правонарушениях.


Суть обвинения следующая. 25 мая прошлого года некий мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе со своими спутниками проходил мимо недостроенного задания в Елгаве. Заметив лежащего там мужчину, он подошел и в порыве злобы не менее 10 раз ударил его молотком по голове. Забрав паспорт потерпевшего, обвиняемый с места происшествия ушел. От тяжких телесных повреждений избитый мужчина скончался.


Обвиняемый также привлекается к уголовной ответственности за совершение двух других преступлений. Прежде он был уже11 раз судим. По этому уголовному делу проходят еще двое обвиняемых, которые ранее тоже были неоднократно судимы.

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