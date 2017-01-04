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Необычное явление: в четверг Балтийское море буквально "закипит"!

Focus.lv/novaja.lv 04.01.2017. 12:50   Печатать
5 января над Рижским заливом и остальной частью Балтийского моря будут проходить настолько холодные воздушные потоки, что ожидается необычное природное явление - поверхность моря буквально "закипит", выделяя большое количество пара.

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Ожидается, что температура воздуха на высоте облаков над Рижским заливом упадет до -22 градусов - это примерно на 25 градусов ниже температуры воды. В связи с этим от поверхности моря и других незамерзших водоемов будет подниматься пар, чему поспособствуют и волны, ожидаемые в связи с сильным ветром.

Отметим, что столь холодные воздушные массы редко достигают Латвию - в некоторые зимы этого и вовсе не происходит.

Синоптики сообщают, что уже с вечера среды по всей Латвии начнется резкое снижение температуры воздуха. Самой холодной обещает быть ночь на субботу, когда во многих районах страны похолодает до минус 20 градусов, а в восточной части страны возможны морозы до -30 градусов. 

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