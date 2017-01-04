Ожидается, что температура воздуха на высоте облаков над Рижским заливом упадет до -22 градусов - это примерно на 25 градусов ниже температуры воды. В связи с этим от поверхности моря и других незамерзших водоемов будет подниматься пар, чему поспособствуют и волны, ожидаемые в связи с сильным ветром.



Отметим, что столь холодные воздушные массы редко достигают Латвию - в некоторые зимы этого и вовсе не происходит.

Синоптики сообщают, что уже с вечера среды по всей Латвии начнется резкое снижение температуры воздуха. Самой холодной обещает быть ночь на субботу, когда во многих районах страны похолодает до минус 20 градусов, а в восточной части страны возможны морозы до -30 градусов.