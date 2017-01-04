 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

За магазинную кражу и битье стекол задержаны двое рецидивистов

Марианна Вагале 04.01.2017. 10:51   Печатать
Земгальское региональное управление Госполиции сообщает, что вечером 31 декабря двое ранее судимых мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили стекла нескольких торговых заведений в Елгаве, а одно из них обокрали. Обоих злоумышленников сотрудники полиции задержали, правда, к одному из них позднее суд применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы

Смотреть фото (1)

«Разбив стекло в магазине по ул. Паста, злоумышленники проникли в торговое помещение и украли четыре чайника. Они также разбили стекло в расположенном рядом кафе по ул.Райня и в магазине по ул.Академияс. Благодаря наблюдательности и неравнодушию жителей один из злоумышленников был задержан на месте происшествия и доставлен в вытрезвитель. Второго полицейские задержали некоторое время спустя», - пояснила главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.


Выяснилось, что оба задержанных давно не в ладах с законом и уже многократно судимы. Один из них - мужчина 1972 года рождения - ранее четырежды судим. В качестве меры пресечения суд к нему применил арест. В свою очередь второй злоумышленник - мужчина 1982 года рождения - судим уже семь раз, и лишь за несколько дней до совершения этого преступления освободился из мест лишения свободы. Увы, суд к нему применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы.


Следствие выяснит возможную причастность обоих мужчин и к совершению других преступлений.

Расположить последовательности

Комментарии:

da 05.01.2017. 10:19:04
odin okazalsa svoi ?
Mestnij 04.01.2017. 14:56:12
1972 rozdenija mda parenj idet k uspexu.dajo6 posle otsidki uze ne 4 4ajnika a eso i kofevarku zamorskuju kakuenibudj :)))
04.01.2017. 11:55:49
нет смысла платить за охрану поскольку виновных либо задерживают очевидцы либо разыскивает полиция

Добавить комментарий

События
Все события
back Январь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Январь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā