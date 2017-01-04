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Минздрав недоволен: латвийские медики слишком часто отсылают пациентов проверяться на рак

ru.focus.lv 04.01.2017. 09:31   Печатать
Министерство здравоохранения Латвии недовольно тем, что местные врачи слишком часто отправляют своих пациентов на проверку в онкологический центр. И хотя в более 60% случаев подозрения медиков оправдываются - у пациентов действительно находят рак, в ведомстве считают, что таких врачей все же необходимо проверить, передает LTV.

 

Для уменьшения числа направлений на проверки в онкоцентр, министерство будет высылать в поликлиники специальных контроллеров, которые будут оценивать степень необходимости таких направлений.

 

Одно из таких предупреждений Минздрава нашла среди поздравительных открыток семейный врач Сармите Вейде.

"Министерство так относится к нам, как будто мы преступники. Будут проверять тех врачей, которые больше других отсылали на обследование. Это все крайне печально и грустно", - поделилась медик после получения подобного письма.


При этом, что интересно, доктор Вейде за последние три месяца лишь один раз использовала так называемый "зеленый коридор", чтобы послать пациента на проверку, во время которой, к слову, у пациента действительно был обнаружен рак.

 

Впрочем, возможно, дело в том, что, согласно мнению Минздрава, проверки нужно посылать и к тем врачам, которые выписывали слишком много направлений на дополнительные анализы, для того чтобы точно установить есть ли онкология или нет.

 

Комментируя ситуацию, в онкоцентре попросту разводят руками, ведь местные врачи только рады, когда пациент поступает к ним с проведенными ранее анализами, благодаря чему раньше можно начать лечение.

По словам же министра Анды Чакши, данные проверки не являются каким-то карательным инструментом, а введены лишь для того, чтобы улучшить всю систему.

 

Отметим, что всего в декабре через "зеленый коридор" в онкоцентр было отправлено на обследования 384 человека, у 248 из которых действительно был обнаружен рак.

 

 

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Комментарии:

A. 04.01.2017. 20:15:21
Наверно не хватает денег на повышение министрству зарплат,вот и наезжают на семейников,да и инспекторов назначат своих людей явно не на минималку.Нет что бы спасибо семейн.врачам сказать за заботу.А потом воют что молодежь уезжает.
aga 04.01.2017. 16:37:43
Какое позорище! Люди для наших правителей ничто?!
xa-xa 04.01.2017. 13:44:20
Очень извиняюсь-комп заглючил(наверно от министерского беспредела и пофигизма)
xa-xa``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 04.01.2017. 12:55:49
Правительству и министерствам пофиг народ,они на свои зарплаты и премии могут лечится и в ГЕРМАНИИ и в Израйле.Зато они очень радеют о народе перед выборами.
xa-xa``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 04.01.2017. 12:55:39
Правительству и министерствам пофиг народ,они на свои зарплаты и премии могут лечится и в ГЕРМАНИИ и в Израйле.Зато они очень радеют о народе перед выборами.
xa-xa``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 04.01.2017. 12:55:38
Правительству и министерствам пофиг народ,они на свои зарплаты и премии могут лечится и в ГЕРМАНИИ и в Израйле.Зато они очень радеют о народе перед выборами.
Да уж 04.01.2017. 12:23:06
Что доказывает о том,что правительство всеми средствами хотят избавиться от лишнего населения.зачем бюджет разбазаривать.
deak 04.01.2017. 11:35:31
ne ponal,pust lucsche dohnut cto li,iz 384 celovek u 248 obnaruzen rak,eto ze oceni seriezno.

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