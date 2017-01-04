Для уменьшения числа направлений на проверки в онкоцентр, министерство будет высылать в поликлиники специальных контроллеров, которые будут оценивать степень необходимости таких направлений.

Одно из таких предупреждений Минздрава нашла среди поздравительных открыток семейный врач Сармите Вейде.

"Министерство так относится к нам, как будто мы преступники. Будут проверять тех врачей, которые больше других отсылали на обследование. Это все крайне печально и грустно", - поделилась медик после получения подобного письма.



При этом, что интересно, доктор Вейде за последние три месяца лишь один раз использовала так называемый "зеленый коридор", чтобы послать пациента на проверку, во время которой, к слову, у пациента действительно был обнаружен рак.

Впрочем, возможно, дело в том, что, согласно мнению Минздрава, проверки нужно посылать и к тем врачам, которые выписывали слишком много направлений на дополнительные анализы, для того чтобы точно установить есть ли онкология или нет.

Комментируя ситуацию, в онкоцентре попросту разводят руками, ведь местные врачи только рады, когда пациент поступает к ним с проведенными ранее анализами, благодаря чему раньше можно начать лечение.

По словам же министра Анды Чакши, данные проверки не являются каким-то карательным инструментом, а введены лишь для того, чтобы улучшить всю систему.

Отметим, что всего в декабре через "зеленый коридор" в онкоцентр было отправлено на обследования 384 человека, у 248 из которых действительно был обнаружен рак.