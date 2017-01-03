«Тематическая направленность концерта в этом году - надежда - всему основа. Надежда сопровождает человека от рождения до последнего вздоха, позволяет сохранять веру в самые трудные моменты жизни и обрести душевное спокойствие», - рассказала режиссер концерта Рита Бароне.

В концерте примут участие мужской хор «Логос» Латвийской православной церкви (художественный руководитель отец Иоанн Шенрок), Елгавский смешанный хор Balti (дирижер Майя Бранка), Лиепайский ансамбль колокольчиков Campanella (руководитель Астра Зиемеле), детский хор Nikola-Studija из Риги под руководством Ирины Извековой, а также солисты пианист Янис Чударс (Елгавская музыкальная средняя школа) и Ирина Извекова (меццо-сопрано).



Концерт организуют Елгавское управление общественной интеграции и общество «Елгавская ассоциация национальных культурных обществ. Как отмечают организаторы, проведение мероприятия благословил священник Елгавского православного собора Свв. Симеона и Анны отец Александр, голос которого вместе с голосом Людмилы Вержбицкой прозвучит в записи во время концерта.



Режиссер концерта Рита Барона, литературные консультанты - Раиса Анджане и Людмила Вержбицкая, музыкальный консультант - Елена Вавилова, сценограф - Анна Зиемеле.

Плата за вход на концерт - 1 евро. Билеты можно приобрести в Елгавской ассоциации национальных культурных обществ по ул.Сармас,4 (в рабочее время Управления общественной интеграции), а в день концерта с 12.00 - в городском доме культуры. Доходы от продажи билетов будут пожертвованы на благотворительность.