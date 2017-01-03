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Синоптики предупреждают о сильных снегопадах и метелях

novaja.lv 03.01.2017. 14:39   Печатать
Сегодня утром и днем со снежной стихией боролись рижане, вечером и в ночь на среду сильные снегопады и метели ожидаются в Курземе и центральных районах страны, а в среду днем будет сыпать и мести почти по всей Латвии.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, ночью ожидается усиление юго-восточного ветра, который в Земгале и Курземе будет дуть со скоростью 8-15 м/сек, а на побережье Курземе - до 17 м/сек. Снегопад начнется в Курземе и постепенно дойдет до центральных районов страны, а к утру среды охватит почти всю территорию страны.

 

Днем ветер сменит направление на восточное, а затем - на северо-восточное. В среду днем на побережье Курземе и Видземе скорость порывов ветра может достичь 18-22 м/сек. В южных районах страны снегопад и метель будут продолжаться до вечера. На дорогах ожидаются снежные заносы. Местами не исключены и перебои с подачей электричества.

 

К вечеру среды резко похолодает: в Елгаве до минус 12 градусов, на северо-востоке страны- до минус 17 градусов, а в последующие дни столбик термометра местами может опуститься ниже минус 20 градусов. При таких погодных условиях существует риск замерзания водопровода, что особо актуально для деревянных многоквартирных домов, частных домов и дач.

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