По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, ночью ожидается усиление юго-восточного ветра, который в Земгале и Курземе будет дуть со скоростью 8-15 м/сек, а на побережье Курземе - до 17 м/сек. Снегопад начнется в Курземе и постепенно дойдет до центральных районов страны, а к утру среды охватит почти всю территорию страны.

Днем ветер сменит направление на восточное, а затем - на северо-восточное. В среду днем на побережье Курземе и Видземе скорость порывов ветра может достичь 18-22 м/сек. В южных районах страны снегопад и метель будут продолжаться до вечера. На дорогах ожидаются снежные заносы. Местами не исключены и перебои с подачей электричества.

К вечеру среды резко похолодает: в Елгаве до минус 12 градусов, на северо-востоке страны- до минус 17 градусов, а в последующие дни столбик термометра местами может опуститься ниже минус 20 градусов. При таких погодных условиях существует риск замерзания водопровода, что особо актуально для деревянных многоквартирных домов, частных домов и дач.