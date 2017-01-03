Пятиэтажный дом №3 по ул.Узварас был построен в 60-х годах прошлого века. Обследование жилого здания показало, что необходима реконструкция балконов.



Закупочная документация свидетельствует, что 13 балконов находятся в удовлетворительном состоянии, а 18 - в неудовлетворительном. Предусмотрено обновить и визуальный облик балконов, и заменить плиты оснований и решетки.



Претенденты могут подавать свои предложения до 16 января, а работы на ул.Узварас,3 должны быть завершены в течение года после заключения договора с обслуживающим предприятием.