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Реконструируют балконы в пятиэтажном доме по ул.Узварас,3

LETA 03.01.2017. 14:10   Печатать
Обслуживающее предприятие ООО Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde наметило реконструировать 31 балкон в многоквартирном доме по ул.3, о чем свидетельствует объявленная закупка.

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Пятиэтажный дом №3 по ул.Узварас был построен в 60-х годах прошлого века. Обследование жилого здания показало, что необходима реконструкция балконов.


Закупочная документация свидетельствует, что 13 балконов находятся в удовлетворительном состоянии, а 18 - в неудовлетворительном. Предусмотрено обновить и визуальный облик балконов, и заменить плиты оснований и решетки.


Претенденты могут подавать свои предложения до 16 января, а работы на ул.Узварас,3 должны быть завершены в течение года после заключения договора с обслуживающим предприятием.

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