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Грипп пришел в Латвию раньше обычного

www.lsm.lv 03.01.2017. 10:30   Печатать
В этом году люди начали заболевать гриппом на 3-4 недели раньше обычного, заявила в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова. В этом году грипп особо опасен для людей более старшего возраста.

Наблюдения показывают, что заболеваемость гриппом за последние недели выросла - болезнь зафиксирована уже в 10 городах.

 

Число выявленных на прошлой неделе случаев болезни удвоилась, а в больницы уже поступают пациенты с осложнениями.

 

Поэтому эпидемиологи прогнозируют, что эпидемия в этом году начнется раньше обычного - уже в ближайшие недели.

В прошлом сезоне особо тяжелая форма болезни наблюдалась не только у детей и пожилых, но и молодых людей, однако в этом году особо тяжело эта болезнь проходит у людей в возрасте.

 

Поскольку эпидемия еще не началась, еще можно сделать прививку от гриппа, говорит Никифорова, по словам которой, вакцина против нынешней формы гриппа очень эффективна.

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Комментарии:

xa-xa 03.01.2017. 12:06:40
privivku sdelat' ne problema,no snachala vyjasnite kakogo vida grip,ato grip odnogo vida ,a privivki zakupleny ot drugogo.

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