Наблюдения показывают, что заболеваемость гриппом за последние недели выросла - болезнь зафиксирована уже в 10 городах.

Число выявленных на прошлой неделе случаев болезни удвоилась, а в больницы уже поступают пациенты с осложнениями.

Поэтому эпидемиологи прогнозируют, что эпидемия в этом году начнется раньше обычного - уже в ближайшие недели.

В прошлом сезоне особо тяжелая форма болезни наблюдалась не только у детей и пожилых, но и молодых людей, однако в этом году особо тяжело эта болезнь проходит у людей в возрасте.

Поскольку эпидемия еще не началась, еще можно сделать прививку от гриппа, говорит Никифорова, по словам которой, вакцина против нынешней формы гриппа очень эффективна.