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СГД: денежные переводы напрямую родственникам налогом не облагаются

rus.DELFI.lv 03.01.2017. 08:55   Печатать
В обществе нарастает беспокойство по поводу интереса Службы госдоходов (СГД) к денежным переводам латвийцев из-за границы, предназначенным для проживающих в Латвии родственников. В понедельник на портале общественных инициатив Manabalss.lv начали сбор подписей за отмену ПНН на такие переводы. В СГД разъяснили, кому налог платить не нужно, сообщает LTV.

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Закон гласит: если деньги отсылаются супругу или родственникам до третьей степени (родителям, дедушкам, бабушкам, детям, внукам, братьям, сестрам, племянникам, дядям и тетям), то налог не взимается, пишет портал LSM.lv.

Если деньги перечисляются на оплату высшего или профессионального образования или на медицинские услуги, налог не взимается, даже если их получатель не родственник, но с помощью чеков нужно доказать, на что были израсходованы средства.

 

В других случаях подоходный налог нужно платить с суммы, превышающей 1425 евро в год. Однако не облагаемые налогом доходы начиная с 4000 евро в год нужно декларировать, но и то не всегда. Все зависит от цели денежных переводов.

 

Если муж отправляет деньги жене на ведение домашнего хозяйства, то декларировать их не нужно, как и платить налог, поясняет специалист налогового управления СГД Яна Антипова. А если, например, родители дарят деньги самостоятельно живущим детям, то их нужно декларировать, чтобы в будущем, если человеку придется доказывать происхождение денег, ему было что предъявить. Но это относится не только к переводам из-за границы.

 

При этом СГД не может знать обо всех денежных перечислениях физическим лицам, и банки не сообщают налоговой службе обо всех случаях.

 

"Мы видим средства, поступающие на счета наших клиентов из-за рубежа, но мы не занимается целенаправленно обработкой такой информации и не подаем ее госучреждениям. Мы следим только за подозрительными сделками. А то, что клиенту переводят деньги из-за границы, само по себе подозрительным не является", - рассказал представитель банка SEB Мартиньш Панке.

 

Как сообщалось, организатор сбора подписей на Manabalss.lv указывает, что не всегда работающие за границей отправляют средства напрямую близким родственникам. По разным причинам они могут перечислять их незарегистрированным супругам, дальней родне, соседям, друзьям, или сельскому почтальону, которые дальше передают деньги по назначению. И в этом случае применять ПНН негуманно.

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