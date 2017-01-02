В первый день нового года в родильном отделении городской больницы появились на свет мальчик и девочка, а 2 января - мальчик. Мэр города пожелал малышам и их родителям много любви, здоровья и удачи, вручил цветы и памятные подарки от самоуправления.



Первый в этом году елгавчанин появился на свет 1 января. Его мама Светлана рассказала, что мальчик родился раньше положенного срока. В момент появления на свет он весил 2900 г при росте 49 см. Имя для новорожденного сына, который стал четвертым ребенком в семье, родители еще не придумали - выбирают из трех вариантов: Денис, Дмитрий и Илья.

Первая этом году новорожденная девочка в Елгаве тоже увидела свет 1 января. Малышка родилась весом 3800 г при росте 55 см. Ее родители проживают в Вецумниекском крае. Имя для дочери они еще не придумали. Интересно, что в 2016 году в Елгаве родилось одинаковое количество девочек и мальчиков - по 548, увеличив большую семью елгавчан на 1096 новорожденных. Среди новорожденных минувшего года было 13 пар двойняшек. В декабре в больнице родились 88 малышей.



С каждым годом демографическая ситуация в Елгаве улучшается: в 2015 году в Елгаве родилось 1040 малышей, в 2014 году - 1009.