 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

1 января в Елгаве родились мальчик и девочка

Кристиана Кузьмина 02.01.2017. 15:12   Печатать
В понедельник, 2 января, председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш побывал в гостях в родильном отделении Елгавской больницы, что поздравить первых малышей нового, 2017 года, а также последних новорожденных 2016 года.

Смотреть фото (12)

В первый день нового года в родильном отделении городской больницы появились на свет мальчик и девочка, а 2 января - мальчик. Мэр города пожелал малышам и их родителям много любви, здоровья и удачи, вручил цветы и памятные подарки от самоуправления.


Первый в этом году елгавчанин появился на свет 1 января. Его мама Светлана рассказала, что мальчик родился раньше положенного срока. В момент появления на свет он весил 2900 г при росте 49 см. Имя для новорожденного сына, который стал четвертым ребенком в семье, родители еще не придумали - выбирают из трех вариантов: Денис, Дмитрий и Илья.

 

Первая этом году новорожденная девочка в Елгаве тоже увидела свет 1 января. Малышка родилась весом 3800 г при росте 55 см. Ее родители проживают в Вецумниекском крае. Имя для дочери они еще не придумали. Интересно, что в 2016 году в Елгаве родилось одинаковое количество девочек и мальчиков - по 548, увеличив большую семью елгавчан на 1096 новорожденных. Среди новорожденных минувшего года было 13 пар двойняшек. В декабре в больнице родились 88 малышей.


С каждым годом демографическая ситуация в Елгаве улучшается: в 2015 году в Елгаве родилось 1040 малышей, в 2014 году - 1009.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Январь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Январь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā