Еще одна квартирная кража произошла 1 января в Елгаве, в доме на ул.Лиела. В промежутке времени с 9.30 до 19.20 кто-то похитил кошелек. В свою очередь в поселке Межциемс Яунсвирлаукской волости воры забрались в сарайчик, откуда похитили хранившиеся там вещи, в том числе литые диски BMW. По фактам краж начаты уголовные процессы.



В полицию также сообщили, что в кафе на ул.Райня в период с 30 декабря до 1 января 1.00 было разбито оконное стекло. Этот случай тоже расследуется. Утром 1 января, в 9.38 на ул.Астеру сотрудники полиции остановили Ford Focus которым управлял мужчина 1989 года рождения. Проверка констатировала, что водитель пьян: концентрация алкоголя -1,99 промилле.



В целом же Новый год в Елгаве встретили спокойно - без крупных аварий, пожаров и других трагических происшествий.