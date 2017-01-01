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Зарплаты мэра, депутатов и работников Елгавского городского самоуправления вырастут на 8%

Марианна Вагале 01.01.2017. 15:33   Печатать
На состоявшемся 29 декабря заседании Елгавской городской думы депутаты поддержали решение, предусматривающее повысить ежемесячную зарплату на 8% всем работающим в системе городского самоуправления, в том числе педагогам детских садов и техническим работникам образовательных учреждений. Как отмечает пресс-служба самоуправления, зарплаты в Елгавском городском самоуправлении не повышались с 2010 года.

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Согласно действующим нормативным актам и с учетом финансовых возможностей бюджета, месячные оклады председателя Елгавской городской думы и его заместителей с 1 января 2017 года будут повышены на 8%. Оплата почасовой ставки работы депутатов городской думы тоже увеличится на 8%.


«Месячные оклады в Елгавском городском самоуправлении не повышались с 2010 года, в то время как средняя зарплата работающих в стране за это время выросла на 22%. В настоящее время месячный оклад председателя Елгавской городской думы составляет 2439 евро до уплаты налогов ( в 2008 году - 3010 евро). После увеличения на 8% месячный оклад мэра города составит 2634 евро до уплаты налогов», - сообщает пресс-служба городского самоуправления.


В рамках действующего бюджета на 8% вырастет оплата труда всех работников елгавских учреждений самоуправления (всего 1800 работников), в том числе педагогов детских садов и технических работников учреждений образования.

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Комментарии:

Товарищи Яковелс, Григорьев, Столяров 01.01.2017. 18:28:54
Расскажите нам о ваших предложениях по перераспределению этих 8% на нужды бедных жителей города. Мы верим, что демократическая солидарность с народом сильнее жадности!
53 01.01.2017. 17:31:46
Думаю, все равно они воровать меньше не станут. Аппетит приходит во время еды.
01.01.2017. 17:07:30
Значит повысят налог на недвижимость.
нет слов 01.01.2017. 16:20:16
Да вы уж деньги начните хавать.

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