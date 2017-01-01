Согласно действующим нормативным актам и с учетом финансовых возможностей бюджета, месячные оклады председателя Елгавской городской думы и его заместителей с 1 января 2017 года будут повышены на 8%. Оплата почасовой ставки работы депутатов городской думы тоже увеличится на 8%.



«Месячные оклады в Елгавском городском самоуправлении не повышались с 2010 года, в то время как средняя зарплата работающих в стране за это время выросла на 22%. В настоящее время месячный оклад председателя Елгавской городской думы составляет 2439 евро до уплаты налогов ( в 2008 году - 3010 евро). После увеличения на 8% месячный оклад мэра города составит 2634 евро до уплаты налогов», - сообщает пресс-служба городского самоуправления.



В рамках действующего бюджета на 8% вырастет оплата труда всех работников елгавских учреждений самоуправления (всего 1800 работников), в том числе педагогов детских садов и технических работников учреждений образования.