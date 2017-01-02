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Во время новогодних салютов в Латвии пострадали четыре человека

LETA 01.01.2017. 14:55   Печатать
В новогоднюю ночь в больницы доставлены четыре человека, пострадавших во время салюта, в том числе двое детей.

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В целом последний день 2016 года и первые часы нового года прошли сравнительно спокойно, трагических происшествий не зарегистрировано, люди получили различные бытовые травмы, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

 

В Латгале в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда, а в Курземе во время салюта 11-летний мальчик получил удар инородным телом в глаз. Оба доставлены в больницу.

 

В Риге в больницу попал 42-летний мужчина, которому петарда попала в голову. В Земгале мужчина, запуская петарду, получил ожог ладони. Также он, будучи пьяным, неудачно упал, сломав щиколотку.

 

28-летняя женщина на общественном праздновании Нового года получила по голове пустой бутылкой от шампанского и также попала в больницу.

 

Врачи оказали помощь также девятилетнему мальчику, который отравился алкоголем. Серьезные травмы получили четверо мужчин, в пьяном состоянии упавшие с лестниц.

 

Вчера Служба неотложной медицинской помощи получила 1266 вызовов, в том числе 247 были связаны с травмами. По словам Букши, количество травм примерно равно обычному в выходные дни.

 

По информации ГПСС, из за салютов в новогоднюю ночь возникли 4 пожара - в Риге и Даугавпилсе. 

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