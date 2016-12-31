Но как бы там ни было, давайте поблагодарим год уходящий за все и весело помашем ему вслед. Пусть себе семенит по декабрьским лужам... А мы радушно откроем двери Новому году. И постараемся его задобрить с самого порога: заботливо стряхнем с зонта дождевые капли, предложим тапочки, усадим за праздничный стол.

Не будем печалиться из-за отсутствия снега в новогоднюю ночь и коротких праздничных выходных. Гораздо важнее - погода в доме, которая во многом зависит от нас самих. Хотим пожелать, чтобы дома и квартиры елгавчан наполнялись добротой и уютом, душевностью и искренними улыбками. И пусть такая атмосфера сохраняется не только в праздники, но и в будни.



Хочется, чтобы бой курантов в новогоднюю ночь позволил нам оставить позади все плохое и думать только о хорошем, ведь у каждого из нас в уходящем году было много и положительных эмоций.



Желаем всем вам, уважаемые читатели, не терять то, чем обладают дети, - веру в добро, искренность и способность радоваться даже мелочам, будь то цветок на подоконнике, пение птиц за окном или восход солнца летним утром. И что еще очень важно: любите не только других, но и себя, тогда и другие оценят вас по достоинству. Крепкого вам здоровья, дорогие наши читатели, семейного тепла и удачи! С Новым годом!