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Счастливого и благополучного Нового года!

Редакция novaja.lv 31.12.2016. 17:30   Печатать
Вот и смывает моросящий дождик следы уходящего от нас 2016-го. Минувший год был трудным для всего мира. Он унес жизни многих выдающихся людей. Жирную точку в длинном списке смертей только что поставила гибель в авиакатастрофе Александровского хора. И как будто этого мало - 2016 год оставит след в истории многочисленными терактами, в которых погибли сотни людей. Возможно, из-за негатива и страха, который постоянно витал в воздухе, а такие эмоции неизбежно ведут к пропасти, выбраться из которой непросто.

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Но как бы там ни было, давайте поблагодарим год уходящий за все и весело помашем ему вслед. Пусть себе семенит по декабрьским лужам... А мы радушно откроем двери Новому году. И постараемся его задобрить с самого порога: заботливо стряхнем с зонта дождевые капли, предложим тапочки, усадим за праздничный стол.

Не будем печалиться из-за отсутствия снега в новогоднюю ночь и коротких праздничных выходных. Гораздо важнее - погода в доме, которая во многом зависит от нас самих. Хотим пожелать, чтобы дома и квартиры елгавчан наполнялись добротой и уютом, душевностью и искренними улыбками. И пусть такая атмосфера сохраняется не только в праздники, но и в будни.


Хочется, чтобы бой курантов в новогоднюю ночь позволил нам оставить позади все плохое и думать только о хорошем, ведь у каждого из нас в уходящем году было много и положительных эмоций.


Желаем всем вам, уважаемые читатели, не терять то, чем обладают дети, - веру в добро, искренность и способность радоваться даже мелочам, будь то цветок на подоконнике, пение птиц за окном или восход солнца летним утром. И что еще очень важно: любите не только других, но и себя, тогда и другие оценят вас по достоинству. Крепкого вам здоровья, дорогие наши читатели, семейного тепла и удачи! С Новым годом!

 

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