В целом в 2016 году в Елгавском крае родились и задекларированы 230 детей. «В этом году, по сравнению с прошлым, количество новорожденных уменьшилось примерно на 50 детей, но надо отметить, что это снижение объяснимо поправками к правилам самоуправления, утвержденным краевой думой в марте. А именно, до принятия поправок серебряные монеты вручались семьям, в которых хотя бы один из родителей не менее 12 месяцев перед рождением ребенка был задекларирован (по основному месту жительства) на территории Елгавского края.

Согласно поправкам, в этом году памятные монеты получают семьи, для которых Елгавский край стал первым задекларированным местом жительства их малышей. Такое решение было принято, чтобы точнее выявить семьи, которые действительно растят новорожденных на территории края», - рассказывает руководитель Елгавского краевого отдела ЗАГСа Анда Страутниеце.



Больше всего малышей во втором полугодии 2016 года родилось в Глудской волости -16, немного отстали Калнциемс -14 и Валгундская волость - 13. В Яунсвирлаукской волости родились на свет 12 детей, в Светской -11, в Элейской -10, в Ливберзской - 9, в Сесавской и Вилцской - по 8, в Залениекской -7 , в Лиелплатонской и Вирцавской - по 6 и в Платонской 5 малышей.



Торжественные мероприятия:

4 января в 10.00 - в доме культуры Накотне поздравят новорожденных Глудской и Ливберзской волостей.

4 января в 13.00 - В Екабниекском народном доме поздравят новорожденных Светской и Залениекской волостей.

5 января в 10.00 - в Бервирцавском народном доме поздравят новорожденных Сесавской, Элейской и Платонской волостей.

5 января в 13.00 - в Лиелплатонском доме культуры поздравят новорожденных Лиелплатонской и Вилцской волостей.

6 января в 10.00 - в Валгундском центре образования, культуры и спорта Avoti поздравят новорожденных Калнциемской и Валгундской волостей.

6 января в 13.00 - в центре образования, культуры и спорта Jaunlīdumi поздравят новорожденных Яунсвирлаукской и Вирцавской волостей.



Мероприятия, на которых чествуют новорожденных, в Елгавском крае проводятся два раза в год. Планируется, что малышей, которые появятся на свет в первом полугодии 2017 года, поздравят в конце мая.