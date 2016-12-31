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Возле берегов Лиелупе и Дриксы установлены новые предупреждающие знаки

novaja.lv 31.12.2016. 11:28   Печатать
Учреждение Pilsētsaimniecība сообщает, что возле береггов Лиелупе и Дриксы в Елгаве в зимний сезон установлены новые информационные знаки, предупреждающие об опасности нахождения на льду

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Сейчас, когда температура воздуха составляет+4+7 градусов и льда на реках нет в помине, эти знаки у многих прохожих вызывают ироническую улыбку, но уже через несколько дней предупреждение станет актуальным.

 

Плюсовую температуру воздуха и дожди синоптики обещают только до 2 января, а затем резко наступит наступит зима со снегопадами, сильными метелями и морозами до -15-20 градусов. Водоемы начнут покрываться льдом, который на реках в черте города, особенно возле мостов, даже в сильные морозы может быть опасен.

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