Сейчас, когда температура воздуха составляет+4+7 градусов и льда на реках нет в помине, эти знаки у многих прохожих вызывают ироническую улыбку, но уже через несколько дней предупреждение станет актуальным.

Плюсовую температуру воздуха и дожди синоптики обещают только до 2 января, а затем резко наступит наступит зима со снегопадами, сильными метелями и морозами до -15-20 градусов. Водоемы начнут покрываться льдом, который на реках в черте города, особенно возле мостов, даже в сильные морозы может быть опасен.