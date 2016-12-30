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Получатели маленьких зарплат смогут подавать декларации по возврату переплаченного налога

www.lsm.lv 30.12.2016. 17:43   Печатать
С нового года трудящиеся могут вернуть переплату подоходного налога с населения (ПНН), которая возникнет за счет применения введенного в текущем году дифференцированного не облагаемого ПНН минимума доходов. Но чтобы получить эти деньги, людям нужно подать налоговые декларации, поясняет Служба госдоходов. Прием деклараций начнется с 1 марта

Уже с 2017 года ежемесячный необлагаемый минимум, на который имеют право все жители страны, сократится с 75 до 60 евро. Изменится и сама система налогообложения - новый порядок нацелен на снижение налогового бремени для малоимущих и повышение его для более состоятельных категорий населения.

 

«Дифференцированный необлагаемый минимум был введен в январе текущего года, и это означает, что в дальнейшем применяется не единый для всех необлагаемый минимум, а он зависит от размера налога в течение года. При расчете этого необлагаемого минимума будут учитывать не только зарплату, но и другие доходы - те, что облагаются по сниженной налоговой ставке; но не будут брать в расчет те доходы, что облагаются ПНН, а также доходы от хозяйственной деятельности, облагаемые патентными взносами или налогом на микропредпритие», - рассказала Latvijas radio специалист СГД Яна Узаре.

 

Менее состоятельные жители страны, начиная с 1 января смогут вернуть переплату ПНН, но только после того, как подадут в СГД декларацию обо всех своих доходах, подчеркнула она.

 

С 2017 года к заработку налогоплательщика по основному месту работы (куда у него подана налоговая книжка) будет применяться не облагаемый ПНН минимум, и с каждым следующим годом этот не подпадающий под налогообложение минимум будет уменьшаться. Например, если лицо в 2017 году будет получать зарплату, не превышающую 400 евро в месяц - в ежегодной декларации о доходах размер необлагаемого минимума составит 1380 евро, пояснила Узаре.

 

Дифференциацию необлагаемого минимума уже критиковали и работодатели, и профсоюзы. Последние, со слов главы Союза свободных профсоюзов Эгила Балдзенса, считают приоритетом снижение всеобщего налогового бремени, ложащегося на плечи трудящихся, и обеспечение конкурентоспособности латвийской налоговой системы по сравнению с соседней эстонской. Профсоюзы настаивают, что нужно пересмотреть дифференцированный необлагаемый минимум, потому что он фискально нейтрален (не создает убытков государству или самоуправлениям), зато у одних работников он непрерывно сокращается, тогда как у других растет.

 

Негосударственные организации недовольны и тем, что получить переплату по налогу трудящиеся могут только по итогам года года и только подав декларацию о доходах. Из-за этой процедуры многие люди не используют положенную им льготу.

Расположить последовательности

Комментарии:

* 30.12.2016. 18:28:09
Как я понимаю, с нового года получаемая на руки зарплата уменьшится на 3,45.
На фоне повышения расценок и цен на все, что только возможно, а также налогов, веселой жизнь в Год Петуха вряд ли будет.
Всех с наступающим!

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