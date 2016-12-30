Награды вручались в нескольких номинациях, определив лучших спортсменов и тренеров в олимпийских, неолимпийских и технических видах спорта, а также лучшую спортивную команду, лучшего в городе учителя спорта и самого перспективного молодого спортсмена.
Впервые на мероприятии «Лауреат спорта» была вручены награды в номинации «За выдающиеся успехи в спорте в 2016 году», которые получили паралимпиец Эдгар Бергс и его тренер Майя Укстиня.
Спортсменкой года в олимпийских видах спорта стала фигуристка Елгавской ледовой спортивной школы Диана Никитина. В 2016 году на Всемирных молодежных зимних олимпийских играх (Лиллехаммер, Норвегия) в командных состязаниях она заняла 2-е место и 5-е место в индивидуальном зачете, а также заняла 10-е место на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, проходившем в Венгрии. Награду получил и ее тренер Роман Пантелеев.
Спортсменом года в олимпийских видах спорта стал Кристен Кригерс, чемпион Латвии по ВМХ. В этом году он занял 2-е место в общем зачете на Кубке Европы в группе элиты и 9-е место на пятом этапе Кубка мира в суперкроссе, проходившем в США.
Лучшей спортсменкой года в неолимпийских видах спорта стала Милена Ринкевич (самбо) из клуба дзюдо Mītava. В этом году она заняла 2-е место на первенстве мира среди кадетов, проходившем на Кипре и 2-е место на чемпионате Европы среди кадетов (Франция). Награду получил также тренер Милены Ким Усачев.
За лучшие достижения в технических видах спорта награды получили триалист Андрис Гринфелдс из клуба триала Агарского и его тренер Эгил Агарскис. Лучшей спортивной командой этого года в Елгаве признан футбольный клуб Jelgava.
13 спортсменов получили награды в номинации «За высокие спортивные достижения в 2016 году». В числе награжденных - атлет Ренар Дронга и его тренер Эдмунд Янсонс, борец Альберт Юрченко, бегун на длинные дистанции Эдгар Симанович, принявший участие в спартатлоне на 246 км в Греции. Полный список награжденных доступен ниже, в присоединенном файле.
К собравшимся обратился мэр города Андрис Равиньш, поздравив всех с высокими достижениями. Благодарность спортсменам и тренерам выразили также заместитель председателя Елгавской городской думы Айгар Рублис, генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмерс и директор Елгавского центра спортивного сервиса Юрис Каминскис.
|Декабрь 2016
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|01
|02
|03
|04
|05
|06
|07
|08
|09
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Комментарии:
Добавить комментарий