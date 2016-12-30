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Поздравили лучших спортсменов и тренеров в 2016 году

Марианна Вагале 30.12.2016. 12:08   Печатать
В четверг, 29 декабря, на торжественном мероприятии в Елгавском городском доме культуры чествовали лучших спортсменов города, учителей спорта и тренеров за высокие достижения в 2016 году.

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Награды вручались в нескольких номинациях, определив лучших спортсменов и тренеров в олимпийских, неолимпийских и технических видах спорта, а также лучшую спортивную команду, лучшего в городе учителя спорта и самого перспективного молодого спортсмена.

 

Впервые на мероприятии «Лауреат спорта» была вручены награды в номинации «За выдающиеся успехи в спорте в 2016 году», которые получили паралимпиец Эдгар Бергс и его тренер Майя Укстиня.


Спортсменкой года в олимпийских видах спорта стала фигуристка Елгавской ледовой спортивной школы Диана Никитина. В 2016 году на Всемирных молодежных зимних олимпийских играх (Лиллехаммер, Норвегия) в командных состязаниях она заняла 2-е место и 5-е место в индивидуальном зачете, а также заняла 10-е место на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, проходившем в Венгрии. Награду получил и ее тренер Роман Пантелеев.

 

Спортсменом года в олимпийских видах спорта стал Кристен Кригерс, чемпион Латвии по ВМХ. В этом году он занял 2-е место в общем зачете на Кубке Европы в группе элиты и 9-е место на пятом этапе Кубка мира в суперкроссе, проходившем в США.


Лучшей спортсменкой года в неолимпийских видах спорта стала Милена Ринкевич (самбо) из клуба дзюдо Mītava. В этом году она заняла 2-е место на первенстве мира среди кадетов, проходившем на Кипре и 2-е место на чемпионате Европы среди кадетов (Франция). Награду получил также тренер Милены Ким Усачев.
За лучшие достижения в технических видах спорта награды получили триалист Андрис Гринфелдс из клуба триала Агарского и его тренер Эгил Агарскис. Лучшей спортивной командой этого года в Елгаве признан футбольный клуб Jelgava.


13 спортсменов получили награды в номинации «За высокие спортивные достижения в 2016 году». В числе награжденных - атлет Ренар Дронга и его тренер Эдмунд Янсонс, борец Альберт Юрченко, бегун на длинные дистанции Эдгар Симанович, принявший участие в спартатлоне на 246 км в Греции. Полный список награжденных доступен ниже, в присоединенном файле.

 

К собравшимся обратился мэр города Андрис Равиньш, поздравив всех с высокими достижениями. Благодарность спортсменам и тренерам выразили также заместитель председателя Елгавской городской думы Айгар Рублис, генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмерс и директор Елгавского центра спортивного сервиса Юрис Каминскис.

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