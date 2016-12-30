«В Латвии квалифицированный и ответственный персонал. Для нас также важно, что в Латвии говорят на русском, так как мы сами русские. Помещения для фабрики хотим арендовать, и предложение NP Properties нам показалось очень подходящим, да и у Елгавы удобное географическое положение», - пояснила выбор места для фабрики член правления ООО Chocolette Confectionary Анастасия Репина. Она рассказала, что у предприятия уже есть лаборатория в России, где производится шоколад, который можно купить и в Латвии.



Информация на домашней интернет-страничке ООО Chocolette Confectionary свидетельствует, что предприятие производит продукцию под брендом Red - плитки темного и молочного шоколада. Репина убеждена, что неоспоримые плюсы продукции - низкая калорийность и натуральное сырье. Продукцию планируется продавать в Прибалтике и Европе, позднее расширив ассортимент конфетами и другими шоколадными изделиями.



В настоящее время руководитель предприятия по производству шоколада не прогнозировало, сколько новых рабочих мест появится с открытием фабрики, ибо все зависит от перспектив развития. Информация на порталах отбора персонала и Госагентства занятости свидетельствует, что предприятие ищет производственного директора, технолога, подготовителя сырья и других специалистов. Репина обещает, что работники будут получать конкурентоспособные зарплаты. Сотрудничество с ГАЗ и другими государственными учреждениями А. Репина оценивает как успешное, была встрече и с представителями самоуправления.



Информация Firmas.lv свидетельствует, что ООО Chocolette Confectionary создано 12 мая и его единственным владельцем и членом правления был гражданин России Игорь Сладков. Но позднее предприятие перешло в собственность Mediahold SBC Limited и членом правления стала А.Репина. Уставной капитал предприятия 250 000 евро.