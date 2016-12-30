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Россияне хотят открыть в Елгаве шоколадную фабрику

LETA 30.12.2016. 10:04   Печатать
В конце следующей весны зарегистрированное на Кипре предприятие Mediahold SBC Limited планирует открыть в Елгаве, на ул.Авиацияс, на территории бывшего завода РАФ шоколадную фабрику, выяснило агентство LETA.

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«В Латвии квалифицированный и ответственный персонал. Для нас также важно, что в Латвии говорят на русском, так как мы сами русские. Помещения для фабрики хотим арендовать, и предложение NP Properties нам показалось очень подходящим, да и у Елгавы удобное географическое положение», - пояснила выбор места для фабрики член правления ООО Chocolette Confectionary Анастасия Репина. Она рассказала, что у предприятия уже есть лаборатория в России, где производится шоколад, который можно купить и в Латвии.


Информация на домашней интернет-страничке ООО Chocolette Confectionary свидетельствует, что предприятие производит продукцию под брендом Red - плитки темного и молочного шоколада. Репина убеждена, что неоспоримые плюсы продукции - низкая калорийность и натуральное сырье. Продукцию планируется продавать в Прибалтике и Европе, позднее расширив ассортимент конфетами и другими шоколадными изделиями.


В настоящее время руководитель предприятия по производству шоколада не прогнозировало, сколько новых рабочих мест появится с открытием фабрики, ибо все зависит от перспектив развития. Информация на порталах отбора персонала и Госагентства занятости свидетельствует, что предприятие ищет производственного директора, технолога, подготовителя сырья и других специалистов. Репина обещает, что работники будут получать конкурентоспособные зарплаты. Сотрудничество с ГАЗ и другими государственными учреждениями А. Репина оценивает как успешное, была встрече и с представителями самоуправления.


Информация Firmas.lv свидетельствует, что ООО Chocolette Confectionary создано 12 мая и его единственным владельцем и членом правления был гражданин России Игорь Сладков. Но позднее предприятие перешло в собственность Mediahold SBC Limited и членом правления стала А.Репина. Уставной капитал предприятия 250 000 евро.

Расположить последовательности

Комментарии:

re 30.12.2016. 19:19:39
куда CV подать?
Да 30.12.2016. 14:31:00
rasseja partner nenadzežnij , milnije puziri .
Мент 30.12.2016. 13:15:33
На месте бывшего сахарного завода, Урал вагон завод уже построил филиал с 300 рабочих мест. И успешно выпускает вагоны и цистерны. Тоже самое может быть и с шоколадным!
Уж 30.12.2016. 12:04:20
Россияне на деньги полученные в России непонятно каким путем, откроют производство в Латвии, а это значит, часть налогов достанется Латвии, часть по месту регистрации то есть Кипру, а прибыль себе. Российскому государству ничего не перепадет, а это значит, дороги останутся плохими и люди будут продолжать жить бедно. Выходит, вся прибыль полученная в России от продажи природных богатств уходит на развитие других государств.
Да уж 30.12.2016. 10:43:27
Уверен,не успеет открыться ,как через год закроется примеров достаточно.

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