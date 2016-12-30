Покровитель года принесет удачу трудоголикам и тем, кто привык работать, не покладая рук. Ему по душе богатое воображение, поэтому благоприятный прогноз касается и творческих личностей. Петух не терпит суеты и любит, чтобы начатое дело доводилось до конца. Среди его фаворитов окажутся перфекционисты, готовые идеально выполнять любое задание или поручение. Чем больше будет вложено, тем весомее станет отдача в виде полезных встреч, знакомств и денежных накоплений. Петух мыслит кретивно и не терпит изнурительного труда, поэтому 2017 год будет богат на всевозможные открытия и изобретения. Год будет чередоваться белыми и черными полосами, а неудачи сменяться успехом, поэтому следует грамотно распределять силы и уметь подстроиться под перемены.



Овен

Овну для успеха понадобятся решительность и напористость, чего представителям огненного знака не занимать. Каждую фразу перед озвучиванием желательно взвешивать, чтобы не оказаться в неловком положении. Риск сменить место работы будет вполне оправдан, не помешает новое образование. Год богат на интересные планы, но Овну порой тяжело найти силы для их реализации. Советуем не откладывать дела на потом и не задерживаться на скучной должности.



Телец

Стабильным Тельцам год обещает принести кардинальные перемены в личной жизни. Интересные знакомства и незапланированные путешествия внесут в жизнь свежую струю. Появится возможность увидеть новые места, встретиться с необычными личностями и улучшить коммуникабельность. Телец по природе не отличается общительностью, но вряд ли сможет отказать себе в удовольствии побеседовать с неординарными людьми. Важно суметь отбросить страхи и быть готовым резко сменить сферу деятельности, ведь звезды гарантируют успешность любого предприятия.



Близнецы

Близнецам не привыкать к изменениям и жизненным метаморфозам, но гороскоп на 2017 год пророчит нечто невообразимое. Представители воздушного знака примутся за перестройку, засучив рукава. Они разорвут отношения, которые порядком поднадоели, сменят рутинную работу на вольное творчество и даже пересмотрят круг своих друзей. Однако звезды предостерегают: каждый шаг желательно просчитывать. Участие в заманчивых авантюрах не принесет ничего, кроме очередных проблем и головной боли. Поток энергии лучше направить на семью, где можно обеспечить душевный комфорт и гармонию.



Рак

Для Рака год может выдаться довольно напряженным. Активные действия предпринимать нельзя, поскольку есть вероятность ввязаться в затяжной конфликт. Череда разочарований принесет упадок сил и депрессию, поэтому на протяжении года лучше отсидеться, занимаясь привычными делами. Конец осени подарит Ракам личное и финансовое благополучие. Не все так плохо, если уделить время самообразованию и поискам себя. Во избежание негативных ситуаций важно сохранять хладнокровие и трезвый взгляд на происходящее.



Лев

Львам звезды сулят исполнение самых смелых фантазий. Сбудется все, о чем мечталось ранее, а для воплощения идей Петух подарит благоприятную возможность. Любые события будут оборачиваться в пользу, а удача сопутствует на работе, в бизнесе и любви. Поиски второй половинки затянутся на неопределенный срок, зато можно посвятить себя творчеству или учебе. Для дальних поездок и путешествий идеально подойдет весенний период, а во втором полугодии от передвижений на большие расстояния лучше отказаться.



Дева

В первой декаде Девы почувствуют необычайный прилив сил, который не снизится в течение оставшихся 12 месяцев. Представители земного знака обратят внимание на свой внутренний мир и займутся самосовершенствованием. Принципы и жизненные убеждения будут пересмотрены, а социальные и профессиональные сферы расширят горизонты. Препятствием к достижению цели может стать личная жизнь, где кипят мексиканские страсти, несмотря на сдержанный характер Девы.



Весы

Весы рискуют пострадать от собственной нерешительности. Текущие проблемы лягут непосильным грузом на плечи представителей воздушного знака. Помощи от близких и родных ждать не придется, поскольку они тоже слишком заняты. Перемены в личной жизни грядут во втором полугодии, но они повлекут за собой неудачи в карьере. Чтобы этого не случилось, необходимо научиться отделять главное от второстепенного. Звезды обещают ошеломительный служебный рост при верно расставленных приоритетах.



Скорпион

Год Петуха для Скорпиона будет благополучным и спокойным, никакие невзгоды не потревожат представителей водного знака. Все прогнозы сбудутся, ведь для этого будет в достатке и времени, и сил, и средств. Удачны переезды, смена места работы и новые отношения. Необходимо прислушиваться к интуиции и при малейших сомнениях отступать, поскольку перестраховка не помешает. Насыщенная личная жизнь порадует стабильностью и гармонией. Не предвещают звезды и проблем со здоровьем.



Стрелец

Стрелец уже с началом года научится радоваться мелочам и смотреть на жизнь через призму оптимизма. Петух предоставит множество уникальных возможностей, которыми глупо не воспользоваться. Предсказания исполнятся, если Стрелец проявит терпение и настойчивость при достижении целей. От планирования путешествий желательно отказаться, поскольку благополучных прогнозов о поездках нет. Личная жизнь утомит настолько, что захочется скрыться от близкого человека, но это не выход. Следует набраться смелости и принять судьбоносное решение.



Козерог

Козерог займется поиском гармонии для обретения внутреннего баланса. Расположение звезд не отрицает наличие увлекательных перспектив, если появится уверенность в себе. Проблемы будут возникать в течение всего года, а справляться с ними придется решительно и быстро. Насыщенность событий переплетается с жизненными сложностями, но при этом год очень удачный. Найдется время и на общение с друзьями, и на личную жизнь, и на покорение новых высот в карьере.



Водолей

Предсказания для Водолея касаются его личной жизни, поскольку ему предстоит пережить всю гамму эмоций. Представители воздушного знака вряд ли подозревали, какая буря таится у них внутри. При принятии решений необходимо полагаться только на интуицию и собственное мнение. Прогнозы и рекомендации окружающих могут лишь навредить зарождающимся отношениям. Чтобы не идти на поводу у близких, нежелательно посвящать их в детали или делиться произошедшим.



Рыбы

На пути у Рыб возникнет немало трудностей. Даже для минимального успеха понадобятся силы, энергичность и активность. Впрочем, не все так мрачно, поскольку Петух приберег сюрприз в карьерной сфере. В 2017 году Рыбы смогут заняться любимым делом, сменив опостылевшее место работы. Помешать осуществить мечту может только природная лень, поэтому важно взять себя в руки и идти вперед.