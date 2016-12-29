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Суд отклонил возражения жителей Калнциемса против строительства завода по переработке старых аккумуляторов

novaja.lv 29.12.2016. 19:36   Печатать
Опротестовать разрешение Елгавской краевой думы на строительство завода по переработке аккумуляторов жителям Калнциемской волости не удалось: Окружной суд 21 декабря отклонил их апелляцию, оставив в силе решение административного районного суда первой инстанции

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Иск подала группа общественных активистов вместе с представителями Клуба защиты природы (VAK). Истцов не устраивает то, что не было учтено преимущественно негативное мнение местного населения о проекте: многие жители волости считают, что переработка старых аккумуляторов и производство из них свинца создаст загрязнение окружающей среды.


Елгавская краевая дума выдала разрешение на строительство перерабатывающего завода еще 28 января 2015 года. Компания Eco Lead собирается открыть в Калнциемсе цеха, где будет возможно перерабатывать по 15 тысяч тонн аккумуляторов в год, добывая из них ежегодно по 8,7 тысячи тонн свинца. Объем инвестиций в проект оценивается в 8,5 млн евро. Инвестор уже купил землю и здания под будущее производство и менять свои планы не собирается.


Елгавская краевая дума, получив решение суда, сообщила, что практически по всем указанным в апелляционной жалобе пунктам Окружной суд признал аргументы истцов несостоятельными.
Еще суд первой инстанции признал, что информирование общественности о грядущем публичном обсуждении проекта было проведено в соответствии с требованиями нормативных актов. Инспекция здравоохранения дала заключение, согласно которому появление производства указанного типа не создаст угрозы загрязнения окружающей среды, если будут соблюдаться технологические требования и будут приняты необходимые меры предосторожности в соответствии с проектом.


Не получило подтверждения и утверждение группы жителей, что строительство этого завода не поддерживают 99% жителей Калнциемса. В Калнциемской волости проживают примерно 1950 человек. Заявление с возражениями против проекта подписали 758 человек, из которых 91 не являются жителями Калнциемской волости или Елгавского края, либо являются несовершеннолетними, либо числятся умершими, а несколько человек свои подписи публично отозвали.


Приговор Окружного суда общественные активисты еще имеют возможность оспорить в Верховном суде - в течение месяца.

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