В скором времени таким торговцам, регулярно предлагающим что-то купить в соцсетях и на тематических интернет-ресурсах, могут прийти «письма счастья» - официальные приглашения зарегистрироваться как «лицо, ведущее хозяйственную деятельность», то бишь коммерсант. СГД сейчас активно собирает персональные сведения о них.

С нового года фискальной службе предоставлены более широкие полномочия по борьбе с лицами, ведущими незаконную коммерческую деятельность в Интернете. Утвержденные Сеймом при рассмотрении бюджета-2017 поправки позволяют СГД блокировать «провинившиеся» сайты.

Но налоговую службу заботят не только сомнительные онлайн-магазины. Она нацелилась и на частных лиц - и их доходы от продаж, с которых люди не платят налогов.



Замдиректора управленяи налогового конт роля СГД Инесе Биндемане сообщила Latvijas radio, что минувшгей весной учреждение создало особый отдел - специально по надзору за коммерческой деятельностью во Всемирной паутине:

«Мы констатировали свыше 200 физических лиц, которые рекламировали себя в Интернете, предлагая свои услуги и продавая товары, и призвали их зарегистрировать свою хозяйственную деятельность».

На тех физических лиц, что продают свои товары в Интернете, закон в новой редакции налагает новые обязанности.

«Мы, конечно, идентифицировали деятельность на таких платформах, где предлагаются различные товары и услуги, договоры аренды. Идентифицировать же таких лиц сложнее. Поэтому мы и предложили правительству новое регулирование: чтобы лицо было обязано, действуя в Интернете, себя идентифицировать, быть досягаемым.

Чтобы в случае, если в результате этой деятельности наступят обязательства по уплате налогов, государство могло его достать».



Кроме того, СГД уже сейчас имеет возможность получать информацию, например, от Латвийской почты. Представитель Latvijas pasts Гундега Варпа подтвердила, что предприятие регулярно обобщает и передает налоговой службе запрошенную той информацию. Сама почта, разумеется, не имеет полномочий проверять хозяйственную деятельность каких-либо лиц. Но с СГД сотрудничает, признала Варпа.

Latvijas pasts в состоянии идентифицировать отправителей как регулярных, так и разовых посылок, которые берут плату с получателей, используя почтовую расчетную систему. Все, кто отправляет посылки наложенным платежом, легко могут быть идентифицированы. Так что им могут тоже прийти уведомления от фискальной службы.