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В «НГ» от 30 декабря читайте: «Андрис Равиньш: «Для города важнее всего человек!»», «На месте бывшего аэродрома планируют создать крупный центр логистики»

Редакция "Новой газеты" 29.12.2016. 13:49   Печатать
В завершающий период года любой порядочный хозяин подводит итоги сделанного и планирует работы на следующий год. У каждого из нас есть свое жилище, но если смотреть шире, то все мы елгавчане и для нас важно, какие кирпичики сложить вместе для создания нашего общего большого дома. Поэтому в канун Нового года мы пригласили на интервью председателя Елгавской городской думы Андриса Равиньша.

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- Назовите самые значимые работы, которые самоуправление желает провести в следующем году, заботясь о развитии города, а также стабильности и комфорте елгавчан?


- Жителям Елгавы нужно будет не только ждать, что им дадут, но и самим активно участвовать, а также работать вместе с самоуправлением. При планировании городского бюджета наша цель ясна - услуги, оказываемые жителям, нужно как минимум сохранить на уровне 2016 года. Конечно, не будут отложены и крупные проекты городского развития.


Большое значение для города имеет проект строительства транспортного терминала, который приближается к завершающей фазе - начнутся работы по проектированию территории и зданий, так как создание инфраструктуры практически завершено. Эти работы будут проводиться в сотрудничестве с инвесторами, которые хотят на этом месте обустроить рынок и другие здания, которые мы все вместе считаем для города необходимыми. Есть задумка, что там будет находиться и кинотеатр, чего хотят многие елгавчане, и инвесторы с этим согласны. В рамках этого проекта нужно усовершенствовать железнодорожный вокзал, чтобы транспортный терминал создавался как единый комплекс. В этом году успели начать еще один крупный проект - реконструкцию ул. Атмодас на участке от ул. Рупниецибас, в который включена и прокладка системы ливневой канализации.


В списке намеченных работ надо упомянуть и проект Северной объездной дороги. В следующем году получим заключение о влиянии запланированного моста через Лиелупе на окружающую среду. Тогда станет ясно, как может выглядеть этот проект и когда он будет реализован.


Если говорить о сфере предпринимательской деятельности, то будем работать над приведением в порядок территории бывшего завода «Стройдетали», где со временем могут быть построены терминалы для зерна. Интерес к этой территории проявили несколько предприятий. Потому нужно будет вложить труд и средства, чтобы привести в порядок инфраструктуру и обеспечить необходимые мощности подключения электроэнергии для ее деятельности.


На данный момент один из крупнейших проектов - реконструкция здания Государственной гимназии. Вместе с Латвийским сельскохозяйственным университетом будем думать о ремонте Елгавского дворца. В городской сфере образования важным будет решение о том, что дальше делать с гимназией Спидолы. Ясно, что в нынешнем здании учебное заведение больше находиться не может - гимназии там слишком тесно. Наиболее перспективным было бы решение старое здание гимназии снести и на этом месте построить новое, а не реконструировать нынешнее, но этот вопрос еще надо решать.
Полный текст интервью читайте в номере газеты.

 

На месте бывшего аэродрома планируют создать крупный центр логистики

Во вторник в Земгальском региональном центре развития компетенций председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш и его заместители, а также партнеры по сотрудничеству из Китая презентовали долго вынашиваемую идею о создании в Елгаве, на территории бывшего аэродрома, мультимодального центра логистики - проекта сотрудничества Латвии и Китая.


Предусматривается, что проект под названием Cargo Center Jelgava будет реализован в период с 2016 по 2020 год и принесет большую пользу не только Елгаве, но и Латвии, а возможно, и Европе.


В начале презентации с сутью проекта и его значением собравшихся ознакомил Юрий Шабашов, который является ответственным за проект и одним из представителей будущего латвийско-китайского предприятия Cargo Center Jelgava. В рамках проекта планируется обустроить территорию площадью более 500 га. Центр логистики в основном будет направлен на консолидацию товара и его дистрибуцию наземным, морским и воздушным транспортом. Инвестиции в проект планируются в размере до 1,5 млрд. евро. Подробнее - в номере газеты.

Расположить последовательности

Комментарии:

Поросенкин. 29.12.2016. 20:57:41
У ГЛАВЫ на фото трезвый взгляд и ясный ум!
Пилили пилим и будем пилить...Наверное такой девиз подходит под этой заметкой..
А главное за распил бюджетных и других денег ничего не будет! Не станем же сами на себя дела заводить!
53 29.12.2016. 20:04:20
Не первая попытка обогатиться за счет Китая. В Риге 20 лет назад немного нажился на доверчивости китайцев хитрый предприниматель Малеев. Не сразу китайцы поняли предложенную фикцию строить китайский центр. Вложили огромные деньги, а получили пшик. Сейчас предлагается фикция посерьезнее. В Елгаве скорее всего вытрясут с китайцев много миллионов и за это китайцы будут доволиствоваться только своевременно разворованным аэродром. Если по серьезному создавать центр логистики в Латвии, то намного правильнее было бы в Вентспилсе или Лиепае, там хоть настоящие морские порты имеются. О каком мореходстве можно мечтать в Елгаве? Неужели Равиньш и кгбист Шабашов этого не знают? Или настолько себя представили китайцам всемогучими, что пообещали и море передвинуть.

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