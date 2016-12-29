- Назовите самые значимые работы, которые самоуправление желает провести в следующем году, заботясь о развитии города, а также стабильности и комфорте елгавчан?



- Жителям Елгавы нужно будет не только ждать, что им дадут, но и самим активно участвовать, а также работать вместе с самоуправлением. При планировании городского бюджета наша цель ясна - услуги, оказываемые жителям, нужно как минимум сохранить на уровне 2016 года. Конечно, не будут отложены и крупные проекты городского развития.



Большое значение для города имеет проект строительства транспортного терминала, который приближается к завершающей фазе - начнутся работы по проектированию территории и зданий, так как создание инфраструктуры практически завершено. Эти работы будут проводиться в сотрудничестве с инвесторами, которые хотят на этом месте обустроить рынок и другие здания, которые мы все вместе считаем для города необходимыми. Есть задумка, что там будет находиться и кинотеатр, чего хотят многие елгавчане, и инвесторы с этим согласны. В рамках этого проекта нужно усовершенствовать железнодорожный вокзал, чтобы транспортный терминал создавался как единый комплекс. В этом году успели начать еще один крупный проект - реконструкцию ул. Атмодас на участке от ул. Рупниецибас, в который включена и прокладка системы ливневой канализации.



В списке намеченных работ надо упомянуть и проект Северной объездной дороги. В следующем году получим заключение о влиянии запланированного моста через Лиелупе на окружающую среду. Тогда станет ясно, как может выглядеть этот проект и когда он будет реализован.



Если говорить о сфере предпринимательской деятельности, то будем работать над приведением в порядок территории бывшего завода «Стройдетали», где со временем могут быть построены терминалы для зерна. Интерес к этой территории проявили несколько предприятий. Потому нужно будет вложить труд и средства, чтобы привести в порядок инфраструктуру и обеспечить необходимые мощности подключения электроэнергии для ее деятельности.



На данный момент один из крупнейших проектов - реконструкция здания Государственной гимназии. Вместе с Латвийским сельскохозяйственным университетом будем думать о ремонте Елгавского дворца. В городской сфере образования важным будет решение о том, что дальше делать с гимназией Спидолы. Ясно, что в нынешнем здании учебное заведение больше находиться не может - гимназии там слишком тесно. Наиболее перспективным было бы решение старое здание гимназии снести и на этом месте построить новое, а не реконструировать нынешнее, но этот вопрос еще надо решать.

Полный текст интервью читайте в номере газеты.

На месте бывшего аэродрома планируют создать крупный центр логистики

Во вторник в Земгальском региональном центре развития компетенций председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш и его заместители, а также партнеры по сотрудничеству из Китая презентовали долго вынашиваемую идею о создании в Елгаве, на территории бывшего аэродрома, мультимодального центра логистики - проекта сотрудничества Латвии и Китая.



Предусматривается, что проект под названием Cargo Center Jelgava будет реализован в период с 2016 по 2020 год и принесет большую пользу не только Елгаве, но и Латвии, а возможно, и Европе.



В начале презентации с сутью проекта и его значением собравшихся ознакомил Юрий Шабашов, который является ответственным за проект и одним из представителей будущего латвийско-китайского предприятия Cargo Center Jelgava. В рамках проекта планируется обустроить территорию площадью более 500 га. Центр логистики в основном будет направлен на консолидацию товара и его дистрибуцию наземным, морским и воздушным транспортом. Инвестиции в проект планируются в размере до 1,5 млрд. евро. Подробнее - в номере газеты.