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Вывоз мусора в новом году немного подорожает

www.jelgavasvestnesis.lv 29.12.2016. 11:33   Печатать
С нового года в Латвии налог на природные ресурсы за несортированные отходы увеличится более чем в два раза - с 12 до 25 евро за тонну. Это решение правительства в какой-то мере ощутят на себе и елгавчане. Ежемесячный платеж за обслуживание и вывоз бытовых отходов увеличится на 10 евроцентов с человека, пояснил член правления ООО Jelgavas komunālie pakalpojumi Алвилс Гринфелдс.

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По подсчетам предприятия, для жителей многоквартирных домов плата за мусор увеличится с 2,25 до 2,35 евро в месяц. Подорожание елгавчане, скорее всего, увидят в счетах за январь, которые получат в феврале. Это предусматривают утвержденные депутатами на декабрьском заседании городской думы изменения тарифа на обслуживания отходов. Для жителей частных домов вывоз 140-литрового мусорного контейнера подорожает на 10 евроцентов, а 240-литрового контейнера - на 18 евроцентов.

 

А.Гринфелдс указал, что налог на природные ресурсы за захоронение нерассортированных отходов будет расти и в последующие годы. Если в этом году за тонну таких отходов он составляет 12 евро, то в следующем будет уже 12 евро, а в 2018 году - 35 евро, в 2019 и 2020 годах - соответственно, 43 и 50 евро.

 

Надо добавить, что на полигоне «Бракшки» в настоящее время захоранивают в среднем 28% от всех привезенных отходов - остальные после сортировки на сортировочной станции передаются другим предприятиям для вторичной переработки.

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