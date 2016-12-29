Представитель «Скорой помощи» Инга Витола в эфире Латвийского радио отметила, что ежегодно в новогодние праздники традиционно растет число вызовов, где люди получают различные травмы из-за пиротехники. Обычно, в новогоднюю ночь в больницы попадают 7-10 человек с травмами, полученными в результате ее использования. И главная причина травматизма - невнимательность, лихачество и алкогольное опьянение.
Поэтому медики призывают людей более разумно пользоваться пиротехникой, не запускать ее в состоянии алкогольного опьянения и не разрешать это делать детям.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха заявила в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении, что в новогоднюю ночь людям следует задуматься о рисках возникновения пожара, не оставлять без присмотра свечи и аккуратно обходиться с огнем.
Она также рекомендовала быть осторожными людям, которые сами не запускают, но смотрят салют. Например, очистить балконы и лоджии от легковоспламеняющихся предметов, а также не повергать себя опасности, наблюдая за фейерверком.
Во время праздников люди нередко забывают о мерах безопасности. Чем могут воспользоваться грабители. Поэтому Госполиция призывает не терять бдительность. Если с соседями хорошие отношения, можно попросить кого-то из них присмотреть за жильем, советует представитель Госполиции Дайрис Анучинс. А входную дверь квартиры закрывать на ключ следует и в том случае, если вы, скажем, в полночь выбежали во двор всего на 10 минут посмотреть салют.
Стражи порядка в выходные дни будут усиленно наблюдать за безопасностью дорожного движения, уделяя особое внимание выявлению водителей, севших за руль навеселе. А пешеходам нужно помнить, что в темное время следует использовать светоотражатели.
Медики же рекомендуют не оставлять детей одних без присмотра и думать на два шага вперед, чтобы не испортить праздник себе и близким.
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