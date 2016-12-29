По информации Елгавского краевого самоуправления, у Иветы Стрелниеце имеется почти 10-летний опыт работы на руководящей должности. До этого она возглавляла Сиротский суд Озолниекского края, а еще раньше работала председателем Сиротского суда в Сидрабенской волости. И.Стрелниеце трудилась также инспектором в Министерстве по делам семьи и детей. Имеется у нее и опыт работы с молодежью в Елгавской полиции самоуправления.



В 2000 году И. Стрелниеце закончила Даугавпилсский педагогический университет и получила специальность учителя начальных классов, а затем продолжила образование в Балтийской международной академии, получив квалификацию юридического консультанта, юриста, а также степень магистра по частному праву.

С Арните проработала в должности руководителя Яунсвирлаукской волостной управы 7 лет и подала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Новый руководитель приступит к исполнению должностных обязанностей 17 января 2017 года.