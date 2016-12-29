1. Минимальная месячная зарплата в 2017 году вырастет на 10 евро - с 370 до 380 евро. Минимальную зарплату или меньше получают 21,5% всех работающих, или 171,3 тысячи работников. В 2017 году размер налоговой льготы за одно лицо, находящееся на иждивении, остается неизменным - 175 евро.



2. В 2017 году будет введена новая система оплаты труда полицейских, судебных работников и тех, кто работает в местах лишения свободы. Также увеличено финансирование для продолжения реформы оплаты труда педагогов и индексации пенсий.



3. Со следующего года подоходным налогом с населения (ПНН) не будут облагаться стипендии до 280 евро в месяц. Это затрагивает стипендии, которые платит учащимся предприниматель или негосударственная организация, а также те стипендии, которые платит лечебное учреждение за освоение программы медицинского образования.



4. C 2017 года меняются льготы подоходного налога с населения на взносы в пенсионные фонды - впредь, если взнос будет сохранен в пенсионном фонде менее двух лет, льготы на ПНН нужно будет вернуть государству.



5. Дополнительное финансирование будет выделено на увеличение пособий. Государственное семейное пособие за четвертого и каждого следующего ребенка вырастет с 34,14 до 50,07 евро. Увеличивается поддержка детей, оставшихся без родителей, в случае потери кормильца, и пенсию по потере кормильца будут предоставлять каждому ребенку за каждого из умерших родителей. Предусмотрено финансирование также для оказания психологической помощи опекунам.



6. В 2017 году продолжится государственная программа поддержки приобретения жилья для семей с детьми (Altum), которая позволит и в дальнейшем выдавать поручительства семьям с детьми для покупки жилья.



7. Впредь пособие по безработице будут выплачивать только в том случае, если будет отработано 12 месяцев в течение 16-месячного периода. До сих пор было необходимо в 12-месячный период отработать 9 месяцев.

8. Также вводится квалификационный период для получения пособия по болезни. Он составит три месяца в течение последних шести месяцев или шесть месяцев в течение последних двух лет.



9. Вырастет акцизный налог на сигариллы и другие табачные изделия.



10. Увеличится ставка налога на природные ресурсы на упаковку и одноразовую столовую посуду, а также на питьевую воду. Для всех видов покрышек ставка налога вырастет вдвое.



11. За езду на автомобиле, зарегистрированном за границей, впредь придется платить. Размер налога зависит от продолжительности пользования машиной, это будет 10 евро в день или 1000 евро в год.



12. С 2017 года регистрационный налог не нужно будет платить, а ставки налога на эксплуатацию транспортного средства для машин 2009 года выпуска и новее будут рассчитываться, исходя из объема выбросов углекислого газа. Дополнительно к ставке налога на эксплуатацию транспортного средства будет установлена ставка 300 евро на легковые автомобили с объемом двигателя больше 3500 кубических сантиметров. Предусмотрены льготы для многодетных семей и крестьян.



13. Ежемесячный необлагаемый минимум в 2017 году уменьшится до 60 евро. Максимальный годовой необлагаемый минимум в 2017-м составит 1380 евро. Размер годового облагаемого дохода, до которого применяют максимальный годовой необлагаемый минимум, - 4800 евро. В свою очередь, размер облагаемого дохода, свыше которого применяется только минимальный годовой необлагаемый минимум, вырос до 13 200 евро. Разницу между примененным необлагаемым минимумом и установленным дифференцированным годовым необлагаемым минимумом работающие смогут вернуть в 2018 году, подав в Службу государственных доходов ежегодную декларацию о доходах.



14. В 2017 году будут ограничены сделки с наличными деньгами между физическими лицами. Если сумма превышает 7200 евро, сделки совершаются при посредничестве банка.



15. Ставка налога с микропредприятий в следующем году вырастет до 15%. Для предприятий с годовым оборотом до 7000 евро ставка этого налога составит 12%. Идея о введении минимальных социальных взносов отклонена.