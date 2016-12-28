Награждая самых старательных школьников, предприятие в сотрудничестве с Управлением образования старается стимулировать их дальнейший интерес к изучению естественных наук. В торжественном мероприятии участвовал и мэр города Андрис Равиньш.



Это уже третий год, когда PET Baltija вручает школьникам денежные призы за успехи в изучении химии и биологии. На церемонии поблагодарили и педагогов, благодаря которым молодые люди добились хороших результатов.



Список награжденных учащихся

1. Бирне Айва, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

2. Дзалбе Синдия, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

3. Мирзаянова Вероника, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

4. Паэглите Элиза, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

5. Шина Аманда, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

6. Труксне Катрина, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

7. Блауберга Алисе, Елгавская государственная гимназия, 11 класс

8. Дучкена Лилия, Елгавская государственная гимназия, 12 класс

9. Иева Илва, Елгавская государственная гимназия, 12 класс

10. Юревича Кима,Елгавская государственная гимназия, 12 класс

11. Эргле Ксения, Елгавская государственная гимназия, 12 класс

12. Ловке Алина, Елгавская государственная гимназия, 12 класс

13. Заке Зане, Елгавская государственная гимназия, 12 класс

14. Фурманова Ксения, Елгавская средняя школа технологий,11 класс

15. Галвановскис Артис, Елгавская средняя школа технологий,11 класс

16. Андреев Артур, Елгавская средняя школа технологий,12 класс

17. Хныкин Евгений, Елгавская средняя школа технологий,12 класс

18. Степе Керолайна, Елгавская 4-я средняя школа, 11 класс

19. Андерсонс Агрис, Елгавская 4-я средняя школа, 12 класс

20. Берзиня Анете, Елгавская гимназия Спидолы, 11 класс

21. Грейлиха Клинта-Мадара, Елгавская гимназия Спидолы, 11 класс

22. Ибрагинова Айгюль, Елгавская гимназия Спидолы, 12 класс

23. Манухина Екатерина, Елгавская гимназия Спидолы, 12 класс

25. Узане Иева, Елгавская гимназия Спидолы, 12 класс

26. Жогота Диана, Елгавская гимназия Спидолы, 12 класс

27. Боярун Раймонд, Елгавская 6-я средняя школа, 11 класс

28. Гусева Дарья, Елгавская 6-я средняя школа, 11 класс

29. Басалай Владислав, Елгавская 6-я средняя школа, 12 класс

30. Ведля Кирилл, Елгавская 6-я средняя школа, 12 класс

31. Березовская Владлена, Елгавская 5-я средняя школа, 11 класс

32. Малышкина Анна-Мария, Елгавская 5-я средняя школа, 11 класс