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В Елгаве во время пожара погиб мужчина

novaja.lv 28.12.2016. 08:58   Печатать
В ночь на среду на ул.Эмиля Дарзиня в Елгаве произошел пожар, во время которого погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Он стал уже 94-й жертвой красного петуха в Латвии в нынешнем году.

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Представитель ГПСС Инта Шабоха сообщила, что вызов на ул.Эмиля Дарзиня был получен в 2.45. Пожар возник в сарайчике. Помещение горело на площади 10 кв.м. В огне погиб мужчина в возрасте примерно 50 лет. В 3.55 пожар был ликвидирован.


По данным ГПСС, в этом году в Латвии в пожарах погибли уже 94 человека. Для сравнения: за весь прошлый год - 88, в 2014 году - 94.

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