Представитель ГПСС Инта Шабоха сообщила, что вызов на ул.Эмиля Дарзиня был получен в 2.45. Пожар возник в сарайчике. Помещение горело на площади 10 кв.м. В огне погиб мужчина в возрасте примерно 50 лет. В 3.55 пожар был ликвидирован.
По данным ГПСС, в этом году в Латвии в пожарах погибли уже 94 человека. Для сравнения: за весь прошлый год - 88, в 2014 году - 94.
|Декабрь 2016
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|01
|02
|03
|04
|05
|06
|07
|08
|09
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Комментарии:
Добавить комментарий