Представитель ГПСС Инта Шабоха сообщила, что вызов на ул.Эмиля Дарзиня был получен в 2.45. Пожар возник в сарайчике. Помещение горело на площади 10 кв.м. В огне погиб мужчина в возрасте примерно 50 лет. В 3.55 пожар был ликвидирован.



По данным ГПСС, в этом году в Латвии в пожарах погибли уже 94 человека. Для сравнения: за весь прошлый год - 88, в 2014 году - 94.