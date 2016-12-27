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У Новогодней елочки с гавайским Дедом Морозом

novaja.lv 27.12.2016. 19:39   Печатать
В канун нового, 2017 года, елгавское общество русской культуры "Вече" пригласило маленьких елгавчан на свои традиционные Новогодние елочки. Как и в предыдущие годы, спектакль для маленьких елгавчан подготовила театральная студия "Арика".

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«Совсем еще юный, но уже многоопытный артист Сергей Иванов играл роль Деда Мороза. Роль Снегурочки играла столь же опытная красавица Диана Воробьева. Константину Черковскому досталась роль гавайского Деда Мороза, а его спутницей Снегурочкой из жаркой гавайской страны стала совсем еще юная Яна Абдрашитова. Полноправными участницами спектакля стали также Виктория Рекайкина (Ведьмочка) и Валерия Ивановская (Лиса Патрикеевна). Ну и куда же без задорного, голосистого Петушка - символа наступающего 2017 года. Роль Петушка в великолепном танце исполнила юная Ана Мельник», - рассказал представитель «Вече» Виктор Гущин.


...Все началось, как и обычно, с торжественного выхода величавого Деда Мороза и его спутницы Снегурочки. Обойдя зал и поприветствовав юных елгавчан, Дедушка Мороз остановился вдруг у Новогодней елочки и, обращаясь к Снегурочке, разочарованно сказал, что на елке уж слишком мало новогодних игрушек. Снегурочка с ним согласилась и тут же отправилась за дополнительной партией новогодних украшений. А в это время на сцене появляется Ведьмочка с огромной метлой. Как выяснилось чуть позже, метла эта была не простая, а с волшебной чудодейственной силой. Прикоснувшись ею к Деду Морозу, Ведьмочка его сначала заморозила, а потом утащила в свою страшную пещеру.


...Что тут делать? Снегурочка звонит по новогоднему телефону и узнает, что, оказывается, помощь к ней уже спешит.. На большом-пребольшом самолете летит на помощь гавайский Дед Мороз со своей гавайской Снегурочкой. Но где может приземлиться самолет? Снегурочка призывает на помощь всех-всех маленьких елгавчан - нужно ведь расчистить от снега взлетно-посадочную полосу. Вся детвора по команде начинает убирать новогодний снежок, а затем притаптывать его, чтобы самолету было удобно приземлиться.


И вот на сцене появляются гавайские Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз одет не в красивую, расписанную золотым орнаментом шубу. На нем короткие красные шорты и летняя рубашка без рукавов. Он ведь прилетел в гости к елгавчанам из страны, где круглый год очень жарко. И шуба ему не нужна. Также одета и его Снегурочка, которая на радость всем детям исполнила жаркий гавайский танец. Да так исполнила, что у всех деток даже дыхание перехватило. А наш, северный Дед Мороз ожил и вернулся к детям...


Веселье возле елочки завершилось раздачей новогодних подарков. По информации «Вече», благотворительные елочки общества, посетили в общей сложности 300 елгавчан. В этом году они проходили 26 декабря в зале Елгавской краевой думы, которая отказалась брать плату за аренду помещения с общественной организации. Организаторы елочек также благодарят звукооператора Валентина Григорьева и театральную студию «Арика» за чудесную сказку и поздравляют всех с наступающим Новым годом.

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