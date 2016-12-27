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Линдерман: "Пойманный ПБ "российский шпион" работал в Latvijas dzelzceļš

Delfi 27.12.2016. 18:08   Печатать
Жителем Латвии, задержанным Полицией безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже и заключенным на время следствия под стражу, является елгавчанин Александр Красноперов. До ареста он 20 лет работал мастером на предприятии Latvijas dzelzceļš. Об этом в своем профиле на Facebook заявил активист Владимир Линдерман.

"Насколько я понял, вина его состоит в том, что он сфотографировал состав с военной техникой НАТО и переслал фото знакомому в Россию", - написал Линдерман. По его мнению, "шпионажем там и не пахнет, а есть страстное желание Полиции безопасности поймать хотя бы одного российского шпиона из числа местных жителей".

 

Отметим, что власти придерживаются иной точки зрения: по словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, задержание жителя Латвии по подозрению в шпионаже стало результатом кропотливой работы спецслужб. "Хочу поблагодарить ПБ, которая провела большую работу, результатом которой стало задержание и уголовный процесс", - подчеркнул глава МВД.

 

По словам Линдермана, сейчас Красноперов находится в Елгавской тюрьме, дома остались жена и двое детей. Управление мест заключения отказалось комментировать эту информацию, так как закон обязывает не разглашать такие сведения.

 

"Близкие и друзья Александра Красноперова делают совершенно неправильно, что помалкивают об аресте, не поднимают шум. Этим они только подыгрывают спецслужбам. Поверьте опыту, в делах такого рода общественный резонанс необходим. Иначе влепят срок и будет сидеть", - отметил Линдерман.

 

Полиция безопасности пояснила, что уголовный процесс о возможных актах шпионажа был начат 27 сентября, и основанием стала информация, полученная в ходе длительных действий контрразведки Латвии. В интересах следствия более подробная информация о задержанном не разглашается.

 

Если задержанный будет признан виновным, то в соответствии со статьей 85 Уголовного закона он может быть наказан лишением свободы на срок до 10 лет с последующим испытательным сроком до трех лет.

Для Латвии это первый случай задержания по подозрению в шпионаже.

Расположить последовательности

Комментарии:

О, ужас!!! 27.12.2016. 20:38:02
"Очередной скандал накануне Нового года разразился в столице Латвии — сразу несколько ресторанов и заведений были уличены национально озабоченной публикой в том, что собираются отпраздновать Новый год по московскому времени.
Оказалось, что 31 декабря в Риге намечаются новогодние балы и вечеринки, где в программу включены встреча Нового года по московскому времени с заслушиванием речи президента России Владимира Путина, а также с боем кремлевских курантов, а затем встреча Нового года по латвийскому времени с поздравительной речью президента Латвии Раймондса Вейониса. Самое громкое обсуждение вспыхнуло вокруг ресторана Klīversala, который расположен в здании Национальной библиотеки. В латвийском сегменте Twitter разразилась настоящая истерика.

Пол царства нелояльных!!!!Будете смотреть поздравление Путина- поплотнее зашторьте окна, о то и за Вами придут.
27.12.2016. 19:37:41
Пошли нахер
Валентина. 27.12.2016. 19:24:18
Самое ужасное, в любой момент могут прийти за любым из нас! И обвинить в чём угодно: в шпионаже, в не лояльности, в измене родине. Молчать нельзя ни в коем случае. Надо добиваться максимальной открытости по этому делу.

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