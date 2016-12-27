Новая норма предусмотрена поправками к двум законам: о дорожном сообщении и о налогах на эксплуатацию транспортных средств. Она распространяется на авто категорий M1 и N1.Ставки налога следующие:1) в день - 10 евро;

2) в месяц - 250 евро;

3) за полгода - 600 евро;

4) за год - 1000 евро.

Дирекция особо отмечает, что с 1 января утрачивают силу ранее выданные разрешения на эксплуатацию зарегистрированных вне Латвии на постоянной основе легковых транспортных средств. Причем это касается также тех машин, что зарегистрированы за границей временно или получили транзитный номер.



ДБДД подчеркивает, что «заграничные» машины можно регистрировать в Латвии не только на постоянной основе, но и временно. При временной регистрации дирекция сохраняет у себя иностранные номерные знаки и документы о регистрации и вручает их автовладельцу, когда транспортное средство снимается с учета в Латвии перед вывозом за границу.

