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За автомобиль, зарегистрированный в другой стране, придется платить эксплуатационный налог

www.lsm.lv 27.12.2016. 15:18   Печатать
С нового года вступает в силу другой порядок уплаты налога на эксплуатацию транспортных средств в Латвии, напоминает Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД. Главная новость - теперь лицо, чье место жительства задекларировано в Латвии, будет иметь право ездить по территории страны на машине, зарегистрированной за рубежом, лишь в том случае, если уплатит за нее эксплуатационный налог.

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Новая норма предусмотрена поправками к двум законам: о дорожном сообщении и о налогах на эксплуатацию транспортных средств. Она распространяется на авто категорий M1 и N1.
Ставки налога следующие:

1) в день - 10 евро;

2) в месяц - 250 евро;

3) за полгода - 600 евро;

4) за год - 1000 евро.

 

Дирекция особо отмечает, что с 1 января утрачивают силу ранее выданные разрешения на эксплуатацию зарегистрированных вне Латвии на постоянной основе легковых транспортных средств. Причем это касается также тех машин, что зарегистрированы за границей временно или получили транзитный номер.

ДБДД подчеркивает, что «заграничные» машины можно регистрировать в Латвии не только на постоянной основе, но и временно. При временной регистрации дирекция сохраняет у себя иностранные номерные знаки и документы о регистрации и вручает их автовладельцу, когда транспортное средство снимается с учета в Латвии перед вывозом за границу.

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Комментарии:

трындацикл 27.12.2016. 20:42:49
Йух вам а не налог! Ѡ

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