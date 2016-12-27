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С Нового года собаки должны быть чипированы

novaja.lv 27.12.2016. 15:06   Печатать
С 1 января в силу вступят требования, предусматривающие, что все собаки старше 6 месяцев должны быть чипированы и зарегистрированы в единой базе данных. В Елгаве, по данным городского самоуправления на 27 декабря, зарегистрировано всего 2008 собак. В реальности же их значительно больше. Собака (а то и не одна) имеется едва ли не в каждом елгавском частном доме. Четверолапых друзей держат и в квартирах многоэтажек.

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Порядок регистрации домашних (комнатных) животных определяют Правила Кабинета министров ЛР № 491: «Порядок регистрации домашних животных». Чипирование собаки осуществляет ветеринарный врач, который за дополнительную плату заносит информацию о животном в базу данных. Это владелец собаки может и в Центре сельскохозяйственных данных, заплатив за услугу 3,50 евро. Надо отметить, что чипирование собаки завершено только тогда, когда животное занесено в базу данных.


Елгавская полиция самоуправления приобрела специальные устройства для считывания данных с чипа. Это позволить эффективнее решать проблему бродячих собак, а также призывать к ответственности хозяев животных, если констатированы какие-либо нарушения правил содержания собак.

 

Штраф за незарегистрированную собаку для физического лица составляет 7 - 210 евро (повторно: 210 - 350 евро), для юридического лица - 15 - 350 евро (повторно: 350 - 700 евро).  

Расположить последовательности

Комментарии:

Собачник 27.12.2016. 19:17:25
Что бы поставить чип, надо что бы были сделаны все прививки(довольно дорого 30-40 евро), сам чип кажется 12 евро ну и 3,50 за внесение в базу. Правильно бабка говорит- около 50 евро. С одной стороны это конечно дорого, но с другой стороны берёшь собаку, учитывай и расходы на неё. Давно пора навести порядок с домашними животными. Только обидно, что скорее всего все силы и средства будут брошены на выписывание штрафов. Как всегда.
бабка 27.12.2016. 17:57:45
Зачипировали собачку. Услуга обошлась в 50 € . Зачем врать .Называйте вещи своими именами . А то , 3,50 оболдели что ли.

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