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Травмы в ДТП получил пассажир

Марианна Вагале 27.12.2016. 11:44   Печатать
Рождественские выходные на дорогах Елгавы и окрестностей прошли относительно спокойно. Погибших в ДТП нет. В полиции зарегистрирована одна авария с пострадавшим. Несколько ДТП, не справившись с управлением транспортных средств, совершили нетрезвые водители

Главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что авария с пострадавшим произошла 24 декабря в 23.50 в Ценской волости Озолниекского края на 6-м километре шоссе Елгава - Иецава. Мужчина 1967 года рождения, находясь за рулем Audi A4 Avant, съехал с проезжей части в канаву. Травмы в ДТП получил пассажир 1968 года рождения.


Несмотря на обширные полицейские рейды на дорогах Латвии, которые начались уже с 23 декабря, некоторые водители в нашем регионе все же рискнули сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. По информации И.Сиетниеце, в предпраздничные и праздничные дни в Елгаве и окрестностях пьяные водители совершили две аварии, в которых люди, к счастью, не пострадали. Так, вечером 23 декабря, выезжая на VW Sharan с ул.Марас на Добельское шоссе, наехал на ограждение водитель 1973 года рождения. Проверка констатировала у него опьянение в 2, 80 промилле.


В поселке Озолниеки на ул.Ригас 25 декабря сразу после полуночи сотрудники полиции остановили Audi A4, которой управлял нетрезвый мужчина 1993 года рождения. Во время проверки алкометр показал 1, 72 промилле.


25 декабря в 00.10 на ул.Атмодас юноша 1998 года рождения врезался на BMW 530 в столб уличного освещения.


В ночь на 27 декабря, в 0.20 во дворе ул.Ганибу не справился с управлением BMW 330 нетрезвый юноша 1997 года рождения. Он врезался в припаркованный Mercedes Benz E 300, который вследствие удара наехал на стоявший рядом автомобиль VW Bora, повредив его. Выяснилось, что юноша никогда не имел водительских прав, вдобавок управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения (2,09 промилле).


Полицейские рейды на дорогах продолжатся вплоть до 2 января.

 

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