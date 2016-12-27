Центр запланировано построить на линии транспортного коридора "Европа-Россия-Азия", сообщила представитель самоуправления Илзе Кюсе. Во вторник проект будет представлен в Центре развития компетенций Земгальского района.

Центр логистики в основном будет направлен на консолидацию товара и его дистрибуцию наземным, морским и воздушным транспортом. Cargo Center Jelgava станет важным транспортным узлом для распределения товара и обслуживания портов и получателей грузов в Балтии, Скандинавии, Азии и Европе.

Разработанная модель мультифункционального логистического центра позволит обработать и перевалить грузы всеми видами транспорта и организовать перевозки в северно-южном и восточно-западном направлениях, создавая возможности для понижения налогов и более удобных таможенных услуг.

В проекте запланировано и развитие инфраструктуры города - реконструкция улицы Атмодас протяженностью в 1,9 км, строительство нового моста через Лиелупе и Дриксу, а также строительство подъездных путей протяженностью в 1,37 км и развитие железнодорожной инфраструктуры. В общем планируется обустроить территорию площадью в 460 га, вложив в проект 1,249 млрд евро. После сдачи центра в эксплуатацию там предусмотрено создание 8000 новых рабочих мест. Проект планируется завершить до 2020 года.