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Мегапроект под Елгавой: планируемые инвестиции превышают миллиард евро

Delfi 27.12.2016. 10:34   Печатать
На территории бывшего Елгавского аэропорта предусмотрено построить мультимодальный центр Cargo Center Jelgava, который является латвийско-китайским совместным проектом. Проект станет самым современным в Латвии мультимодальным центром. Об этом пишет rus.db.lv.

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Центр запланировано построить на линии транспортного коридора "Европа-Россия-Азия", сообщила представитель самоуправления Илзе Кюсе. Во вторник проект будет представлен в Центре развития компетенций Земгальского района.

 

Центр логистики в основном будет направлен на консолидацию товара и его дистрибуцию наземным, морским и воздушным транспортом. Cargo Center Jelgava станет важным транспортным узлом для распределения товара и обслуживания портов и получателей грузов в Балтии, Скандинавии, Азии и Европе.

 

Разработанная модель мультифункционального логистического центра позволит обработать и перевалить грузы всеми видами транспорта и организовать перевозки в северно-южном и восточно-западном направлениях, создавая возможности для понижения налогов и более удобных таможенных услуг.

 

В проекте запланировано и развитие инфраструктуры города - реконструкция улицы Атмодас протяженностью в 1,9 км, строительство нового моста через Лиелупе и Дриксу, а также строительство подъездных путей протяженностью в 1,37 км и развитие железнодорожной инфраструктуры. В общем планируется обустроить территорию площадью в 460 га, вложив в проект 1,249 млрд евро. После сдачи центра в эксплуатацию там предусмотрено создание 8000 новых рабочих мест. Проект планируется завершить до 2020 года.

Расположить последовательности

Комментарии:

Сергею 27.12.2016. 20:55:37
Ты случайно не депутат? Слышал, что один Сергей в Думу случайно затесался. Если это ты, то можешь радоваться, возможно и тебе что то из бюджета перепадет.
Sergej 27.12.2016. 18:29:37
Предыдущие коментаторы дебилы.
Радуйтесь, идиоты, что деньги в бютжет города пойдут!
53 27.12.2016. 16:33:55
Поздравляю! Успешно отмыли 30 000 миллионов евро при строительстве AMOPLANT, хорошо наварились на строительстве никому не нужного вагоностроительного завода, а теперь нацелились пустить в песок миллиарды.
преображенский 27.12.2016. 11:48:29
Гладко было на бумаге но забыли про овраги.Очередная потемкинская деревня после АМО и вагоностроительного завода.

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