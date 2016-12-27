Явившись на место происшествия, спасатели констатировали, что в квартире на 4 этаже мужчина в возрасте около 45 лет забрался в тапках на горячую печку, в результате чего возникло задымление в квартире, а затем и в доме.

Мало того, мужчина получил ожоги. Вызванные медики неотложки доставили его в больницу.