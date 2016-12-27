Явившись на место происшествия, спасатели констатировали, что в квартире на 4 этаже мужчина в возрасте около 45 лет забрался в тапках на горячую печку, в результате чего возникло задымление в квартире, а затем и в доме.
Мало того, мужчина получил ожоги. Вызванные медики неотложки доставили его в больницу.
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Комментарии:
Улыбныло не по детски! Печка на 4 этаже? А задымление... от тапок? Он их, что в печку сушиться поставил? Ой молодец!!! :)))
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