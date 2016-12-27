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Мужчина получил ожоги, забравшись на горячую печку

novaja.lv 27.12.2016. 09:12   Печатать
В понедельник около 13.10 сотрудники ГПСС получили вызов в Элейскую волость Елгавского края, где в четырехэтажном жилом доме возникло задымление.

Явившись на место происшествия, спасатели констатировали, что в квартире на 4 этаже мужчина в возрасте около 45 лет забрался в тапках на горячую печку, в результате чего возникло задымление в квартире, а затем и в доме.

 

Мало того, мужчина получил ожоги. Вызванные медики неотложки доставили его в больницу.

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Комментарии:

УПС 27.12.2016. 11:48:50
Тапки походу начали дымиться прямо на ногах. А бухой мужик понял что лоханулся, когда ноги обжег
земгольнянин 27.12.2016. 10:56:59
... спасатели констатировали, что в квартире на 4 этаже мужчина в возрасте около 45 лет забрался в тапках на горячую печку, в результате чего возникло задымление в квартире, а затем и в доме....
Улыбныло не по детски! Печка на 4 этаже? А задымление... от тапок? Он их, что в печку сушиться поставил? Ой молодец!!! :)))

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