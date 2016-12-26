Конференция в музее Г.Элиаса, посвященная 100-летию Рождественских боев, начнется в 10 часов театральным представлением учащихся Вирцавской средней школы «Затронутые вечностью» по произведению А.Чака, а с 11.00 будут выступать лекторы, оценивая значение Рождественских боев в контексте истории Латвии через такие темы, как «Свидетельства Первой Мировой войны в хранилище Елгавского музея истории и искусств Г.Элиаса», «Современный взгляд на Рождественские бои» и др.

Конференцию может посетить бесплатно любой желающий. Регистрация участников начнется на месте проведения конференции в 9.30, а после ее окончания будет возможность принять участие в дискуссии.



В пятницу, 6 января, памятное мероприятие в честь Рождественских боев пройдет на Рижском братском кладбище, а 7 января ряд мероприятий запланирован в Елгаве и окрестностях. В 13.00 в Елгавской церкви Св.Анны состоится памятное богослужение с расширенной музыкальной частью, на которой выступят Эверита Лаздиня (сопрано), тенор Янис Куршев, Мара Ансонска (орган), смешанный хор Svīri из Яунсвирлаукской и Салгальской волостей, мужской хор Ozols (ЛСУ).



После богослужения, в 14.00, будет обеспечен транспорт, который отвезет желающих в музей Mangaļi в Валгундскую волость и на Пулеметную горку. Возвращение в Елгаву запланировано около 21.00. В музее Рождественских боев в Валгундской волости и в этом году будет организована реконструкция Рождественских боев Первой мировой войны, а в честь 100- летия исторического события в 15.00 в доме Mangaļi откроется новый элемент экспозиции под открытым небом - бетонная огневая точка. Будущие яунсарги дадут торжественное обещание и затем отправятся вместе с земессаргами в 7-километровое факельное шествие - на Пулеметную горку. В 18.00 все желающие приглашаются принять участие в торжественном памятном мероприятии на Пулеметной горке и зажжении памятных костров.



По информации Елгавского краевого самоуправления, свое участие в кульминационной части памятных мероприятий подтвердил и президент страны Раймонд Вейонис.



Надо отметить, что 7 января ряд памятных мероприятий будет организован специально для молодежи. В 11.00 в Центре образования, культуры и спорта Avoti Валгундской волости пройдет конкурс эрудиции для команд 7-12 классов, посвященный истории латышских стрелков. На него соберутся не только школьники из Елгавского края, но и со всей Латвии. Предварительные заявки от команд принимались до 10 декабря.



В этот же день в 10.00 возле Калнциемской средней школы начнутся состязания по рогайнингу (ориентированию), организованные клубом ориентирования Alnis , Елгавским краевым спортивным центром и музеем Рождественских боев Mangaļi. Маршрут состязаний пройдет по местам боев Первой мировой войны. Желающие смогут пройти трех-или шестичасовую дистанцию пешком или преодолеть шестичасовой маршрут на велосипеде с посещением контрольных пунктов. Это платное мероприятие. Записаться на участие и узнать о состязаниях подробнее можно до 3 января на www.jnsc.lv или www.rogaining.lv



Полная программа мероприятий в честь 100-летия Рождественских боев доступна на www.jelgavasnovads.lv.