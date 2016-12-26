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В Ценской волости под поезд попал мужчина

LETA 26.12.2016. 12:14   Печатать
Вчера в Ценской волости Озолниекского края под товарный поезд попал мужчина.
От полученных травм мужчина в возрасте примерно 50 лет скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков.
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