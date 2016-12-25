Из горящего дома спасли пожилого мужчину
Помощь пожарных -спасателей понадобилась вчера в Салгальской волости Озолниекского края, где загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщило агентство LETA со ссылкой на ГПСС, пожар бушевал на площади 198 кв.м; открытым пламенем горели второй этаж и крыша здания.
Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно, третьему (60-летнему мужчине) понадобилась помощь спасателям. Пожарные передали спасенного мужчину вызванным на место происшествия медикам неотложки.
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