Из горящего дома спасли пожилого мужчину

Помощь пожарных -спасателей понадобилась вчера в Салгальской волости Озолниекского края, где загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщило агентство LETA со ссылкой на ГПСС, пожар бушевал на площади 198 кв.м; открытым пламенем горели второй этаж и крыша здания.