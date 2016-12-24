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Западный христианский мир отмечает праздник Рождества Христова

LETA/novaja.lv 24.12.2016. 16:44   Печатать
Вечером 24 декабря западный христианский мир отмечает праздник рождества Христова. В храмах проводятся богослужения. Люди поздравляют друг друга с рождением Спасителя и желают своим близким и окружающим здоровья, мира, добра и благополучия

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Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник более чем в 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

 

Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов.

 

В христианской церкви с конца II века вплоть до IV века события Рождества вспоминались в день Богоявления - 6 января. Около 200 года о такой практике упоминает христианский проповедник Климент Александрийский.

Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании его 25 декабря относятся к середине IV века. 25 декабря как день "рождения Христа в Вифлееме Иудейском" впервые упоминает римский хронограф 354 года, основывающийся на календаре, восходящем к 336 году. В тот же день там отмечен римский гражданский праздник "Dies Natalis Solis Invicti" (День рождения Непобедимого Солнца), установленный в 274 году императором Аврелианом. По одной из версий, христианская церковь начала отмечать праздник Рождества Христова 25 декабря, чтобы вытеснить этот широко распространенный в Римской империи языческий культ Непобедимого Солнца.

 

Согласно другой точке зрения, донатисты праздновали Рождество еще до IV века (возможно, уже в 243 году), и дата его уже была вычислена. Датой Благовещения (евангельское событие и посвященный ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа)было установлено 25 марта. Прибавление к этим датам 9 месяцев дает 25 декабря и 6 января соответственно.

 

В IV веке Восток (кроме Армянской Церкви) и Запад заимствовали даты друг друга, установив отдельные праздники для Рождества и Крещения Господня. Часть жителей, не считающих себя верующими, отмечают в эти дни праздник зимнего солнцестояния, от которого начинается поворот к весне и пробуждению природы.

 

Православные и староверы будут праздновать Рождество 7 января.  

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