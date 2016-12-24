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Медики призывают не оставлять стариков одних на праздники

www.lsm.lv 24.12.2016. 14:46   Печатать
В Рижскую восточную больницу чуть ли ни ежедневно поступают одинокие старики с травмами и переохлаждением. И не всегда их удаётся спасти. А лечение занимает долгое время. Поэтому медики призывают - не оставляйте своих родных одних дома на Рождество, а если не можете - позвоните и узнайте - всё ли у них хорошо.

Этот ролик в интернете посмотрели более пятидесяти четырёх миллионов раз. Пожилой мужчина проводит каждое Рождество в одиночестве. И однажды, его дети получают известие - их отец скончался. Они приезжают домой к папе, который... оказался жив. Просто только так ему удалось собрать всю семью вместе.

 

Глава клиники Неотложной медицинской помощи Рижской восточной больницы Алексей Вишняков рассказывает - этот мужчина поступил в больницу накануне. Упал, разбил голову. Его нашли и успели вызвать «скорую». Правда, родственники не спешат забирать его домой... И такие случаи - не редкость. Практически каждый день сюда поступают пожилые люди с травмами и переохлаждением.

 

«Человек в пожилом возрасте дома, например, падает или садится на пол, потому что не может дальше идти. И не может никому позвонить, потому что телефон где-то лежит вдалеке. И таким образом без движения, и если какой-то сквозняк ещё есть, то у человека достаточно быстро понижается температура и в скором времени наступает бессознательное состояние», - говорит Вишняков.

 

И произойти это может довольно быстро - буквально за нескольких часов. Бывали случаи, когда родные уходили утром на работу, а вечером находили родителей без сознания, целый день пролежавшими на полу.

Чтобы не допустить таких случаев, врачи советуют пожилым людям всегда носить с собой телефон. А родным - почаще звонить и приезжать в гости... О том, как важно внимание не понаслышке знают в союзе Самаритян. Они помогают одиноким старикам. Их в Латвии около 15 тысяч. А в этом году даже организовали для них экскурсию. Так одна пожилая женщина из Балви впервые увидела море.

 

«Если вы знаете, что ваш родственник - тетушка или крестная одна дома в сельской местности - найдите время. Я знаю, очень короткие выходные в этом году. Но поезжайте. Поздравьте. Просто пообщайтесь с ними! Потому что общение это самое главное. И это порой единственное, что осталось у этих людей», - говорит глава службы домашней поддержки Латвийского союза Самаритян Виестурс Клейнбергс.

 

В обществе говорят - не стесняйтесь сходить и к одиноким соседям. Просто возьмите печенье и поздравьте с праздниками. Для них это очень много значит.

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