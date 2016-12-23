В Ливберзской волости некий злоумышленник взломал садовый домик и вынес из него алкольные напитки и продукты. Начато уголовное расследование.
В среду во второй половине дня на Добельском шоссе автомобиль VW Caravelle, которым управлял мужчина 1996 года рождения, врезался в Ford Mondeo.
В четверг утром на перекрестке Земгальского проспекта и ул. Спорта столкнулись автомобили Opel Astra и Renault Espace. В момент происшествия на светофоре горел красный свет. К счастью, люди в аварии не пострадали.
В тот же день женщина 1976 года рождения на автомобиле Saab 9-3 пересекала перекресток улиц Гарозас и Авиацияс, игнорируя знак «Уступи дорогу», в результате чего не пропустила BMW 330 и вызвала столкновение. Люди в аварии не пострадали.
14 декабря на автозаправочной станции на ул. Академияс автоводитель заправил свою машину VW Golf и уехал, на заплатив за топливо.
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