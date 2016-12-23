Директор Елгавской 1-й основной школы-интерната Гунда Балоде стала одной из первых, кто откликнулся на приглашение общества Labdarības lapa Snowflake принять участие в благотворительной акции Shoe box - в канун Рождества помочь подготовить сюрприз обитателям центра социального ухода Baldone, а также малообеспеченным семьям, которые поддерживает вышеупомянутое общество.



Таким образом, в течение нескольких недель под руководством учителя Лены Вегере воспитанники школы оформили 140 поздравительных открыток с сердечными пожеланиями, которые отлично дополнили подготовленные подарки.



«Дети и учителя старались от все души, вложив в открытки и труд, и сердечное тепло, и, конечно же, это почувствовали обитатели центра Baldonē», - рассказала член правления благотворительного общества Labdarības lapa Snowflake Илона Стурниеце, выразив благодарность за поддержку Елгавской 1-й основной школе-интернату и пожелав ее воспитанникам и работникам светлых праздников.



Чтобы сказать спасибо елгавчанам, обитатели центра социального ухода Baldone - дети и молодежь с задержкой умственного развития - создали картину, которую к 55-летию Елгавской 1-й основной школы-интерната учебному заведению подарили представители общества Labdarības lapa Snowflake.



То, что хорошие дела вознаграждаются вдвойне, доказали и в этот раз - в Елгавской 1-й основной школе-интернате гостил Рижский Балтийский ротари-клуб под руководством президента Джеймса Самюэля. Гости привезли все необходимое, чтобы в школе при участии детей испечь вкусные блины, которыми потом все вместе угощались.



«Джеймс Самюэль ознакомился со школой и был приятно удивлен, насколько продуманно все оборудовано для детей с особыми нуждами. Он также оценил предлагаемые воспитанникам возможности», - добавила Г.Балоде.