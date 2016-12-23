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Подготовили подарки и подарили радость

novaja.lv 23.12.2016. 12:26   Печатать
Рождество - это пора чудес и время, когда очень важно умножать добро. С этим согласны воспитанники и работники Елгавской 1-й основной школы-интерната. В рамках благотворительной акции Shoe box они подготовили поздравления для обитателей центра социального ухода Baldone, получив в ответ сердечные слова благодарности.

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Директор Елгавской 1-й основной школы-интерната Гунда Балоде стала одной из первых, кто откликнулся на приглашение общества Labdarības lapa Snowflake принять участие в благотворительной акции Shoe box - в канун Рождества помочь подготовить сюрприз обитателям центра социального ухода Baldone, а также малообеспеченным семьям, которые поддерживает вышеупомянутое общество.


Таким образом, в течение нескольких недель под руководством учителя Лены Вегере воспитанники школы оформили 140 поздравительных открыток с сердечными пожеланиями, которые отлично дополнили подготовленные подарки.


«Дети и учителя старались от все души, вложив в открытки и труд, и сердечное тепло, и, конечно же, это почувствовали обитатели центра Baldonē», - рассказала член правления благотворительного общества Labdarības lapa Snowflake Илона Стурниеце, выразив благодарность за поддержку Елгавской 1-й основной школе-интернату и пожелав ее воспитанникам и работникам светлых праздников.


Чтобы сказать спасибо елгавчанам, обитатели центра социального ухода Baldone - дети и молодежь с задержкой умственного развития - создали картину, которую к 55-летию Елгавской 1-й основной школы-интерната учебному заведению подарили представители общества Labdarības lapa Snowflake.


То, что хорошие дела вознаграждаются вдвойне, доказали и в этот раз - в Елгавской 1-й основной школе-интернате гостил Рижский Балтийский ротари-клуб под руководством президента Джеймса Самюэля. Гости привезли все необходимое, чтобы в школе при участии детей испечь вкусные блины, которыми потом все вместе угощались.


«Джеймс Самюэль ознакомился со школой и был приятно удивлен, насколько продуманно все оборудовано для детей с особыми нуждами. Он также оценил предлагаемые воспитанникам возможности», - добавила Г.Балоде.

Расположить последовательности

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