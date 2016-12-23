«Минувшим летом мы начали предлагать комплексную проверку «Здоровье сердца», и эта услуга очень востребована - чтобы ее получить, очереди нужно ждать месяц-полтора. В 60-70 процентах случаев у прошедших проверку констатируются какие-нибудь заболевания, порой очень серьезные, которые требуют незамедлительного лечения», - рассказывает член правления ООО Jelgavas poliklīnika Гунта Арните, добавляя, что пациенты, оценив преимущества - время, удобство, скорость, а также материальную экономию, предложили проводить не только специфическое обследование сердца, но и общие обследования, которые могут дать представление о состоянии здоровья в целом.



Уже со следующего года такая возможность в Елгавской поликлинике появится: услуга «Проверь свое здоровье» включает в себя осмотр и консультацию семейного врача Артура Федоровича-Рубениса, анализы, которые практически полностью отражают состояние здоровья внутренних органов, ультрасонографию брюшной полости рентгенограмму и электрокардиограмму органов грудной полости.



«С врачом пациент будет встречаться до и после обследования, получив результаты, врач даст заключение об общем состоянии здоровья пациента и рекомендации для ведения здорового образа жизни», - поясняет Г. Арните. Данная услуга будет доступна по четвергам с 8.00, обследование займет 5-6 часов. Стоимость услуги - 100 евро, направление от семейного врача не нужно.



Вторая новая услуга «Занимайся спортом здоровым» является пакетом комплексной проверки, который подойдет физически активным людям - тем, кто планирует начать заниматься спортом, и тем, кто уже активно это делает.

«Из-за различных особенностей организма и состояния здоровья отдельные физические нагрузки могут быть противопоказаны, однако зачастую люди об этом даже не задумываются. Поэтому, перед тем как начать заниматься спортом, желательно узнать состояние своего здоровья, чтобы неправильными или слишком активными спортивными занятиями себе не навредить», - обосновала актуальность данной услуги руководитель поликлиники, добавив, что в данный пакет входят осмотр и консультация кардиолога Марины Ковалевой, велоэргометрия, электрокардиограмма, консультация физиотерапевта, а также необходимые анализы.

Стоимость услуги - 120 евро (направление от семейного врача не нужно). Эти обследования проходят в течение 6-7 часов по пятницам с 8.00.



Следует добавить, что результаты всех обследований и заключение врача пациент получит лично.



Г.Арните напоминает, что со следующего года поликлиника предлагает услугу сдачи анализов на дому - по предварительной записи она будет доступна по вторникам и пятницам с 8.00 до 10.00. Пациентам дополнительно к стоимости анализов нужно будет заплатить 7,50 евро.



Уже сейчас поликлиника предлагает паровые, содовые ингаляции и ингаляции другими медикаментами. Услуга платная - паровая и содовая ингаляции стоят 3 евро, а если врач рекомендует ингаляцию другими медикаментами, пациенту нужно самому приобрести их в аптеке.



Записаться на вышеперечисленные услуги и договориться о времени визита можно в регистратуре по телефону для платных услуг 26649911.