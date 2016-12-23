По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 23 декабря, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями погода. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 м/с. Временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах плюс 3-5 градусов.

В субботу скорость ветра в Елгаве увеличится до 12-14 м/с, а в прибрежных районах Курземе и Видземе - до 18-20 м/с. Из-за туч эпизодически будет выглядывать солнце, в центральных районах страны день может пройти без существенных осадков, температура воздуха останется прежней - от плюс 3 до плюс 5 градусов.



В воскресенье ветер ослабеет, ночью возможен небольшой дождь, а днем небо прояснится. Температура воздуха снизится до плюс 2-3 градусов. В ночь на понедельник вновь начнется постепенное усиление южного, юго-западного ветра. Временами пойдет дождь, временами небо будет проясняться. В течение дня скорость ветра в Елгаве усилится до 15-18 м/с, в прибрежных районах страны - до 19-22 м/с.



Ненастье будет продолжаться всю ночь и весь вторник. В среду ветер сменит направление на северное и постепенно начнет стихать. При этом ночная температура воздуха опустится до минус 1-0 градусов, а дневная - до плюс 1-3 градусов.



По нынешним прогнозам синоптиков, Новый год, скорее всего, тоже будем встречать без снега и при плюсовой температуре.