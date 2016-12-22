Это не просто картины. Мастер вкладывает в свои работы душу, настроение, воспоминания о долгой яркой жизни. К тому же это оригинальные работы, которые созданы в абсолютно новой технике - в собственном стиле художника: масляной краской на грунтовом холсте, изготовленном им самим из натуральных производственных материалов. Такой специальный грунт разной фактуры нельзя купить, это изобретение художника является результатом многочисленных экспериментов. Даже рамки для картин Эдуард делает сам, подбирая к каждой свою... Полностью статью читайте в номере газеты.

Строители Depo обещают учесть предложения елгавчан

ООО Auras centrs, которое планирует построить в Елгаве на берегу Лиелупе магазин Depo, для усовершенствования проекта намерено включить в него конструктивные предложения елгавчан, информирует представитель предприятия Рената Каупаса.



19 декабря ООО Auras centrs подало в Елгавскую строительную управу просьбу до продлить 21 января следующего года срок рассмотрения проекта строительства на ул. Цукура. Продлить срок просят для уточнения полученных от жителей предложений с целью усовершенствования проекта, поясняет Р.Каупаса. Она не комментирует, с чем связаны изменения, однако сообщает, что во время общественного обсуждения в Елгаве были получены «интересные предложения». Далее - в номере газеты.

Стрелок с улицы Сатиксмес свою вину отрицает

20 декабря в Елгавском суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве человека, совершенном 2 декабря 2015 года в Елгаве по улице Сатиксмес, 51, в котором обвиняется мужчина 1983 года рождения. Выслушав обвинение, обвиняемый на заседании суда в присутствии потерпевших и свидетелей сообщил, что свою вину не признает.



Суд начался с выслушивания показаний потерпевших (родителей, сестры, жены погибшего мужчины) и уточнения размера заявленной компенсации. Жена погибшего требует компенсацию морального ущерба в размере 10 000 евро и компенсацию похоронных расходов в размере 1920 евро. Отец погибшего тоже потребовал компенсацию за моральный ущерб, размер которой в ходе судебного заседания изменили - с 10 000 на 50 000 евро, отметив, что смерть человека и то, что пришлось пережить родителям, нельзя измерить... Материал полностью - в номере газеты.